M5S, Mura si dimette 

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Il deputato M5S Andrea Mura si dimette da parlamentare. Lo fa con una lettera al presidente della Camera Roberto Fico, pubblicata su Facebook, in cui il deputato con la passione per la vela denuncia “un linciaggio mediatico senza precedenti”, “accuse ignominiose basate su fatti inesistenti” e “su affermazioni da me mai pronunciate”, che “nessuno ha mai voluto verificare”. E precisa: “Ho subito danni enormi e agirò in tutte le sedi per difendere la mia reputazione”.

IL POST – Mura lamenta di essere stato “espulso dal mio gruppo parlamentare senza essere nemmeno convocato, senza poter replicare alle accuse infamanti che mi sono state rivolte”. E quindi, “alla luce di tutto quello che è accaduto, non ha più senso stare in quest’aula, senza poter incidere, senza poter portare avanti il progetto per cui sono stato eletto dai cittadini che mi hanno votato”. L’esponente ex M5S rivendica la “massima serietà” nello svolgimento del mandato e di essere mancato alle sedute “7 volte, per impegni sul territorio o per una breve malattia”. E conclude: “Continuerò le mie battaglie per la difesa del mare e dell’ambiente fuori dal Parlamento”. Le dimissioni di Mur, comunque, dovranno essere votate dall’aula.

M5S – Intanto il Movimento, attraverso una nota dei capigruppo di Camera e Senato, Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, fa sapere che “da sempre si batte per il rispetto delle regole. E con Andrea Mura non abbiamo fatto sconti. Il suo ‘record’ di assenze in Parlamento ci ha obbligati a espellerlo dal Movimento. Oggi, però, vogliamo ringraziare proprio Mura per essersi dimesso da parlamentare. Un importante gesto che abbiamo molto apprezzato”. E, concludono, “chiediamo che tutti i parlamentari ‘assenteisti’ delle altre forze politiche facciano immediatamente la stessa cosa”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.