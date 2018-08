55 imbarcazioni alla partenza della Palermo Montecarlo, le migliori vele al via

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Sono già 55 le imbarcazioni che, a meno di tre settimane dalla partenza in programma per martedì 21 agosto, hanno confermato la partecipazione alla XIV edizione della Palermo-Montecarlo, la regata di vela d’altura organizzata dal Circolo della Vela Sicilia in collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda, con il supporto degli sponsor Mediolanum e Tasca d’Almerita, del Comune di Palermo, dell’assessorato regionale del Turismo e della Fondazione Sicilia. Lo scorso agosto le barche sulla linea del via furono 44, numero destinato a essere ampiamente superato dall’edizione di quest’anno, che può già contare su grandi nomi della vela internazionale come il Maxi Rambler 88 dell’armatore statunitense George David, il VOR 70 Ocean Breeze, già protagonista del Giro Mondo in equipaggio a tappe, e l’altro Maxi Yacht Lucky di Byron Ehrhart del New York Yacht Club, sfidante alla 36ma America’s Cup.

Ottima anche la risposta della vela d’altura nazionale, rappresentata da barche come il Cookson 50 Endlessgame di Pietro Moschini, con a bordo il Red Devil Sailing Team capitanato dall’olimpionico siciliano Gabriele Bruni (attuale coach federale di Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti, l’equipaggio dominatore nell’ambito del catamarano olimpico Nacra 17), il Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri, il Comet 41 Prospettica di Giacomo Gonzi, e il trimarano oceanico Ad Maiora di Bruno Cardile, l’ex Fleury Michon IX appartenuto a leggende della vela francese come Philippe Poupon e Florence Arthaud, prima partecipazione di un multiscafo di 60′ alla Palermo-Montecarlo. In regata anche due barche del Circolo Vela della Sicilia: il First 50′ Freedom di Roberto Pucitta, con a bordo l’equipaggio Under 25 della Sailing Youth Offshore Academy, iniziativa congiunta del CVS e dello Yacht Club de Monaco, e lo Swan 45 Aphrodite (sponsor Caronte & Tourist), con a bordo, tra gli altri, lo skipper Edoardo Bonanno, il veterano dell’altura Gaetano Figlia di Granara, gli ex olimpionici Giuseppe Angilella e Pietro Zucchetti, e una rappresentanza di atleti del club organizzatore.

Il 21 agosto, lasciato il Golfo di Mondello alle spalle, i partecipanti saranno impegnati lungo una rotta di oltre 500 miglia fino al Principato di Monaco, intermezzata dal passaggio per un ‘gate’ posto di fronte a Porto Cervo. In palio, oltre ai premi di classe, il Trofeo Challenge Angelo Randazzo, al vincitore in tempo compensato del gruppo più numeroso tra i due previsti (ORCi e IRC), e il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita, assegnato al primo scafo sul traguardo in tempo reale. (Loc/AdnKronos)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.