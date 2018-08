Higuain: “Qui per riportare Milan al top” 

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Il ‘Pipita’ ci crede. “Per prima cosa voglio ringraziare il Milan per il grande sforzo che ha fatto per portarmi qui. Mi ha motivato molto il progetto che hanno in mente: è una bellissima sfida per me dopo la carriera che ho fatto e spero di ripagare tutta la fiducia che mi hanno dimostrato”. Sono le prime parole di Gonzalo Higuain nel giorno della sua presentazione da rossonero.

HIGUAIN – “La cosa più importante è che arrivo in una squadra con una storia immensa – aggiunge l’attaccante – e quando mi hanno detto di essere parte del progetto per riportare il Milan in alto per me è stato motivo di orgoglio e ho deciso di venire qui. Spero di fare grandissime cose: squadra, società e tifosi meritano di tornare al top”.

CALDARA – Motivazione ed entusiasmo anche per l’altro neo-acquisto, Mattia Caldara. “Sono venuto qui perché quella del Milan è la storia di un grande club che ha vinto tutto. Qui sono passati molti dei difensori più forti degli ultimi anni e la scelta da questo punto di vista è stata facile. L’eredità è molto pesante ma farò del mio meglio” dice il neo difensore rossonero. “La Juventus è stata la prima a credere in me perché mi ha comprato. Vuol dire che ci credeva e per questo la ringrazierò sempre. Ma per me ora inizia un’avventura nuova che mi dà tanta responsabilità – aggiunge – e sto pensando solo a fare il bene del Milan”.

