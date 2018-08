Foodora lascia l’Italia 

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Foodora, la società di ristoranti con consegne a domicilio che fa parte del gruppo tedesco Delivery Hero, ha deciso di dismettere l’attività in Italia, un mercato non abbastanza redditizio, e sta valutando degli acquirenti. “La strategia di Delivery Hero è quella di operare in modo economicamente efficiente, con focus su crescita e posizione di leadership in tutti i mercati in cui opera. In Italia questo obiettivo è ora difficile da raggiungere con investimenti ragionevoli”. Lo ha scritto in un comunicato Emanuel Pallua, il co-fondatore di Foodora, secondo quanto riportano alcuni organi di stampa.

Delivery Hero ha previsto la dismissione delle proprie attività oltre che in Italia anche in Australia, Francia e Paesi Bassi. “Per quanto riguarda l’Italia – scrive Pallua – siamo consapevoli dei risultati raggiunti finora per cui stiamo valutando possibili acquirenti. Questo annuncio non ha conseguenze sul servizio e sulle modalità con cui operiamo. La nostra piattaforma, il servizio dei ristoranti e i riders sono operativi come sempre. La nostra principale priorità è assicurare un futuro di successo anche con una nuova proprietà”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.