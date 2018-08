Comune Palermo: approvato rendiconto finanziario 2017

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La Giunta comunale di Palermo ha approvato, su proposta dell’assessore al Bilancio Antonino Gentile, il rendiconto relativo all’anno finanziario 2017. Il rendiconto presenta

un risultato di amministrazione pari a 401.227.173 euro in miglioramento (+ 188.305.601) rispetto al rendiconto 2016. Gli accantonamenti per circa 681 milioni riguardano in particolare il Fondo ”Crediti di dubbia esigibilità”, quello per il rischio di contenzioso, quello per il ripiano dei crediti pregressi riconosciuti alle partecipate e quello per le anticipazioni di liquidità.

“Risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio di parte corrente e in conto capitale, con un indice d’indebitamento pari all’1,40%, ben lontano dal limite di legge del 10% – si legge in una nota – Il rendiconto mostra inoltre una significativa riduzione delle spese per utenze e i fitti passivi, diminuiti di quasi il 10% rispetto all’anno precedente”.

E ancora: “Con riferimento ai parametri di deficit strutturale, risultano superati 4 su 10. Secondo il nuovo sistema parametrale, risultano sopra soglia soltanto due parametri su otto”. Per l’assessore al Bilancio, Antonino Gentile, ”occorre porre particolare attenzione alla consistenza dei residui attivi che riflettono una difficoltà del Comune nel riscuotere i propri crediti, soprattutto relativi ai tributi e alle contravvenzioni e impongono alti accantonamenti al fondo svalutazione crediti. Come è noto, al fine di superare il deficit di riscossioni, è stato già da tempo posto in essere un piano di azione specifico, che ha trovato attuazione con i

nuovi regolamenti tributari sulla rateazione dei debiti e sul ravvedimento operoso. Si è consolidata, altresì, l’operatività della procedura di compensazione legale”. I primi risultati al 30 giugno 2018 sono stati il recupero di oltre 8 milioni di crediti relativi ad anni pregressi ed un aumento della riscossione che complessivamente è pari a circa il 19% in più dello scorso anno.

AdnKronos

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.