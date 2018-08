Dilettanti allo sbaraglio, fra Orlando e i grillini scambio di accuse sui bilanci

🔊 Ascolta l'articolo

IL sindaco Leoluca Orlando, commentando la nota diffusa oggi dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle circa i disallineamenti a fine 2017 nei conti con le partecipate, attribuisce ai consiglieri pentastellati improvvisazione nelle loro iniziative.

“Mi spiace che continuino questi comportamenti da dilettanti allo sbaraglio da parte dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, ubriacati dalla quantita’ di informazioni e dati che abbiamo reso evidenti con l’approvazione del bilancio consolidato 2016 e la mia successiva direttiva impartita a tutte le societa’ partecipate”, scrive in una nota Orlando. “Non si spiega altrimenti la confusione fra bilanci di diverse annualita’, fra consolidato e consuntivo. Non si spiega altrimenti il fatto che vengano annunciate come grandi scoperte i dati sui disallineamenti che invece proprio io ho citato gia’ da settimane nella nota inviata alle partecipate. Come gia’ detto stasera in Giunta parleremo del bilancio 2017 e da domani quindi saranno disponibili dati ufficiali e non frutto di fantasia o grossolani errori”.

“Le giustificazioni del primo cittadino sono davvero imbarazzanti e ci preoccupano perche’, probabilmente, denotano una scarsa lucidita’ o forse malafede”, è la risposta dei consiglieri pentastellati. “La verita’ e’ che l’unico dilettante allo sbaraglio risulta essere, ahinoi, proprio Leoluca Orlando”.

Replicano cosi’ i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Palermo alle dichiarazioni del sindaco sul bilancio e il disallineamento. “E’ stato proprio lui, infatti, a dichiarare nel corso della seduta del consiglio comunale del 30 maggio 2018 che i 42 milioni di euro ‘sono frutto di un disallineamento del passato che non si verifica piu’ nel futuro perche’ viene messa in sicurezza il sistema delle partecipate’ e invece con il rendiconto del 2017 si registra un disallineamento che lievita a 60-70 milioni di euro – aggiungono -, che prova in modo incontestabile due circostanze: la totale incapacita’ gestionale dell’Amministrazione comunale e la crisi economico-finanziaria-organizzativa del Comune e delle sue partecipate. Non possiamo, infine, che stigmatizzare i toni utilizzati dal primo cittadino poco consoni alla sua figura e alla gravita’ della situazione che vivono i cittadini palermitani”, concludono gli esponenti Cinquestelle al Comune. (ITALPRESS).

(Foto d’archivio)

