Giustizia per Scieri. Una pagina buia, la violenza nella caserma dei parà

Giustizia per il parà siracusano Emanuele Scieri trovato senza vita il 16 agosto 1999 ai piedi di una torretta della Caserma Gamerra di Pisa. L’arresto dell’ex caporale Alessandro Panella con l’accusa di concorso in omicidio volontario e l’iscrizione nel registro degli indagati di altre tre persone segnano una svolta nelle indagini, anche se non ci consegnano ancora la verità processuale. Sulla morte di Emanuele Scieri furono formulate diciotto anni or sono due ipotesi alternative, il suicidio ed una caduta accidentale. I vertici militari sostennero che il giovane parà si fosse arrampicato sulla scala della torre di asciugatura dei paracadute per mettere alla prova le sue capacità atletiche, mentre la magistratura inquirente credette subito nel suicidio.

Le indagini furono svolte da parte della Procura ordinaria di Pisa e della Procura militare di La Spezia e si conclusero con due richieste di archiviazione. Ma i familiari della vittima e tanti amici di Scieri non si arresero. Fu così istituita nella precedente legislatura una Commissione parlamentare d’inchiesta presieduta dall’onorevole Sofia Amoddio, avvocato penalista di Siracusa. La Commissione svolse un lavoro d’indagine accurato, tenace, con straordinaria dedizione. I commissari interrogarono decine di persone, quasi tutti i vertici militari, riuscendo laddove gli inquirenti avevano fallito.

La Commissione consegnò una relazione all’autorità giudiziaria, che indusse i magistrati a riaprire il caso. Nelle pagine della relazione il nome del commilitone di Scieri arrestato, Alessandro Panella, ricorre più volte, in particolare nel corso delle dichiarazioni rese ai commissari dal caporale Alessandro Meucci, in ferma volontaria di 3 anni all’epoca dei fatti. Le sue rivelazioni consegnano alla giustizia un contesto inquinato dal nonnismo: «. .. nell’ambito della 3a compagnia sono stato assegnato alla specialità “ripiegatori”», «la stessa sera del nostro arrivo, dopo il contrappello e dopo essere andati a letto, è venuto nella nostra camerata il caporale Panella che dormiva nella stanza affianco alla mia. è venuto solo e con tono minaccioso ha detto che dovevamo dormire solo dopo che si addormentavano gli anziani. abbiamo scambiato l’appunto per una battuta. lui è passato alle vie di fatto. dopo il contrappello, fino alle quattro del mattino circa, ci ha impedito di addormentarci ordinandoci di fare flessioni e dandoci qualche schiaffo», «tutti i componenti della mia camerata hanno subito tali atti», «di seguito, tutti i giorni, prevalentemente la notte, prima dell’alzabandiera… e, dopo il contrappello il Panella, insieme al caporale Antico, costantemente ci ordinava di andare a terra e di fare le flessioni…», «… ricevevamo dai due caporali pugni sui muscoli dorsali, cosiddetta bicicletta che consiste nel dare una serie di pugni in rapida successione con entrambe le mani, nonché botte a mano aperta sulle spalle», «… verso fine giugno, un pomeriggio a me e ad un altro militare che mi pare si chiami del rosso… che dorme nella camerata a fianco, i caporali antico (antico appartiene allo scaglione 11/98 lo scaglione che Ioanna – paracadutista addetto al casermaggio – ha sostenuto in Commissione essere il più violento) Panella ed un terzo che non ricordo, ci hanno tappato la bocca con le mani e ci hanno fatto odorare il contenuto di una bottiglietta che emetteva una sostanza molto maleodorante, a seguito del quale abbiamo vomitato…», (si tratta della famosa comunione – un intruglio di escrementi umani, atto di nonnismo ammesso anche dal Generale Celentano durante la sua audizione in Commissione) «circa un mese fa ero in bagno intento a parlare al telefono con la mia ragazza… è arrivato il caporale Panella ed ha iniziato ad urlare intimandomi di interrompere la comunicazione… lo ho allontanato con una leggera spinta, lui mi ha detto che ci saremmo rivisti in bagno dopo il contrappello», «in effetti dopo il contrappello, io mi ero appena coricato, quando è arrivato il Panella che brandiva un tubo di ferro lungo circa 60 centimetri sbattendolo sulla mia branda intimandomi di raggiungerlo in bagno. Io l’ho seguito e lui mi appoggiava il tubo sulla tempia e sulle gambe e mi diceva – fallo adesso lo scemo, non sai che ci vuole rispetto per l’anzianità ? erano presenti i caporali Gianfrante… »,

La Commisssione parlamentare d’inchiesta accertò inoltre che le tesi della catena di comando della Folgore, “contrastano con la personalità di Scieri” e sono smentite da una serie inoppugnabile di elementi di fatto. Durante l’audizione in Commissione, l’allora sostituto procuratore Giambartolomei dichiarò di avere privilegiato nell’immediatezza l’ipotesi del suicidio senza andare sul posto:« Io non vado sul posto, e questo è stato un mio cruccio perché io sono andato sempre a vedere tutti i cadaveri ovviamente, anche quelli per i quali era già pacifico che fosse una morte naturale, e in quel caso lì io fui stoppato dal dottor Papi, che mi disse: «abbiamo rinvenuto nello stipetto dell’Emanuele Scieri l’Edronax, il Sereupin…Io ho pensato a un suicidio, non sempre nei casi di suicidio si va sul posto».

La Presidente della Commissione d’inchiesta, avvocato Sofia Amoddio, ha espresso grande soddisfazione per i provvedimenti emessi dalla magistratura inquirente. L’attività d’indagine è stata premiata, sfatando un vecchio pregiudizio sulla reale volontà dei parlamentari di cercare la verità. IL successo della Commissione Scieri dovrebbe sollecitare attenzione su un organismo che, se ben condotto, può ottenere risultati rilevanti. I segreti ed i misteri di Via D’Amelio – dal depistaggio all’ergastolo di sei innocenti – potrebbero essere materia di indagine per una Commissione parlamentare d’inchiesta.

