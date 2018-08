Castellana Sicula, dal 3 agosto prima esposizione di Taravella

🔊 Ascolta l'articolo

Verra’ inaugura domani, venerdi’ 3 Agosto, alle 18:30 presso le ex officine Romano, la prima mostra a Castellana Sicula dell’artista Croce Taravella, voluta dall’Amministrazione comunale e direttamente promossa dall’Assessorato regionale ai beni culturali ed all’identita’ siciliana. La mostra “Contrazioni ed Interazioni” sara’ curata da Ninni Arcuri e potra’ essere visitata fino al 25 Agosto. “Una suggestione, far esporre Croce Taravella a Castellana Sicula, inseguita da diversi anni con l’obiettivo di creare un evento nel paese dove Taravella ha il suo atelier – affermano il sindaco Franco Calderaro e l’assessore alla Cultura Antonio Lo Verde. “Le opere dell’artista di fama internazionale – proseguono – saranno esposte in una cornice underground nelle ex officine Romano con un allestimento originale che racchiude oltre cinquanta opere tra quadri e sculture realizzate in vent’anni da Taravella”. L’esposizione non seguira’ le regole di rigore delle sale museali classiche. L’ambientazione sara’ quella di una ex officina dismessa, come si usa fare a New York, con lo stile alternativo definito “Industrial chic”. Le opere di Taravella si troveranno in un’assoluta sintonia con lo spazio espositivo, l’allestimento e’ venuto fuori mescolando Vintage e Design alternando sedute barocche, luci e parti di motore, manufatti siderurgici, oltre ad auto e moto british style.

Si potranno osservare quadri in sospensione e basculanti che ben si sposano con un’accurata selezione per la quale l’artista ha permesso di attingere dal suo ricco archivio di tele, allumini e carte artigianali, scoprendo lavori inediti ed interessanti che riproducono scorci trafficati di automobili di New York, Roma, Berlino, Vienna e Londra che si basano sui ricordi e gli attraversamenti dell’artista. Necessari alla mostra sono stati gli inserimenti dei ritratti di famiglia e amici, le sculture in ceramica e le pitture che riguardano gli scorci dei quartieri popolari di Palermo. Come un film visionario e claustrofobico, tra Metropolis e Blade Runner, tutto il ciclo di opere di Croce Taravella, raccontera’ al pubblico mondi dominati da architetture fantastiche e da folle sonnambule, spesso fuori scala, frutto di incontri visionari dell’artista.(ITALPRESS).

