Nuove assunzioni solo con contratto a tempo determinato nella misura del 70%. Cala il tempo indeterminato

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Il Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie ha registrato circa 10,6 milioni di rapporti di lavoro attivati nel 2017, a cui si aggiungono circa 2,2 milioni di contratti in somministrazione per un totale di circa 12,8 milioni di attivazioni.

I rapporti di lavoro attivati hanno interessato 6,1 milioni di lavoratori per un numero di rapporti di lavoro pro-capite pari a 1,75. Un dato in crescita rispetto all’anno precedente che indica un aumento della frammentarietà dei contratti in capo ai lavoratori nel 2017.

«Il contratto a tempo determinato si conferma la formula prevalente e si attesta al 70% del totale attivazioni dell’anno, con un aumento di 0,8 punti percentuali rispetto al 2016 e di 4,7 punti percentuali rispetto al 2015. Dai dati emersi si evince quindi che il contratto a tempo determinato è il più utilizzato in quanto tutela il datore di lavoro garantendo un periodo di prova più lungo. Oggi con il nuovo decreto mi aspetto una crescita, ma un minor numero di rinnovi, poiché sono diventati più ‘rischiosi’», commentaSimone Colombo, consulente del lavoro ed esperto di direzione del personale in outsourcing.

L’analisi per settore di attività economica evidenzia come la maggior parte dei rapporti di lavoro dipendente e parasubordinato si concentri nel settore dei Servizi, che nel 2017 assorbe il 71,2% delle attivazioni totali. «Di fatto nel mondo del lavoro sono “morti” i contratti di collaborazione », aggiunge Colombo.

Per quanto attiene l’analisi dinamica di genere dei lavoratori interessati da attivazioni, si rileva che, nel 2017 rispetto all’anno precedente, le nuove attivazioni dei rapporti di lavoro per gli uomini aumentano in misura maggiore della crescita registrata a favore delle donne (+12,7 e +10,5%, rispettivamente). Per ciò che riguarda i lavoratori interessati si osservano tassi di crescita inferiori e con una minore disparità di genere (+10,4% per gli uomini e +9,9% per le donne). Il numero di rapporti di lavoro pro-capite passa da 1,71 del 2016 a 1,75 del 2017 per gli uomini e da 1,74 a 1,75 per le donne. «I dati evidenziano come, a livello di impiego, le donne stiano pareggiando gli uomini. Purtroppo non si hanno informazioni sul gender pay gap, che è ancora ampio, se non altro l’occupazione femminile cresce di pari passo con quella maschile», osserva l’esperto.

Il numero delle trasformazioni dei rapporti di lavoro a Tempo Determinato in rapporti a Tempo Indeterminato, che aveva fatto registrare un significativo aumento nel 2015 (+82,6%), subisce una flessione nel 2016 e nel 2017, passando da 500 mila nel 2015 a 329 mila nel 2016 (-34,2%) e a circa 296 mila nel 2017 (-10,2%). Secondo Colombo: «I contratti a tempo indeterminato non hanno più alcuna agevolazione significativa, al contrario la nuova normativa penalizza rapporti duraturi e prevede indennità di licenziamento aumentate del 50%. Questo significa che per un’azienda è fondamentale scegliere le persone giuste ed “ingaggiarle” durante il percorso lavorativo perché il costo di un licenziamento ormai è troppo elevato». Il 33,5% dei lavoratori che nel 2017 hanno visto trasformare il proprio contratto di lavoro a Tempo Determinato in un contratto stabile ha un’età compresa tra i 25 e i 34 anni, il 28,2% tra i 35 e i 44 anni.

Nel 54% dei casi, le trasformazioni hanno riguardato contratti della durata compresa tra i 91 e i 365 giorni (circa 160 mila), nel25,7% contratti con una durata superiore a 365 giorni (76 mila), nel 12,9% quelli con durata compresa tra 31 e 90 giorni (38 mila) e, infine, nel 7,4% i contratti di durata inferiore a 30 giorni (22 mila). «Il nuovo decreto dignità ha accorciato i tempi di utilizzo senza motivazione di contratti a tempo determinato. Si è passati da 36 mesi a 24, di cui solo 12 senza motivazione (si pensa che questi contratti siano utilizzati come lunghe prove). La polemica maggiore riguardo a questo aspetto è che le aziende reagiranno cambiando ogni anno i dipendenti a tempo determinato, Nel 54% dei casi, le trasformazioni hanno riguardato contratti della durata compresa tra i 91 e i 365 giorni (circa 160 mila), nel 25,7% contratti con una durata superiore a 365 giorni (76 mila), nel 12,9% quelli con durata compresa tra 31 e 90 giorni (38 mila) e, infine, nel 7,4% i contratti di durata inferiore a 30 giorni (22 mila). «Il nuovo decreto dignità ha accorciato i tempi di utilizzo senza motivazione di contratti a tempo determinato. Si è passati da 36 mesi a 24, di cui solo 12 senza motivazione (si pensa che questi contratti siano utilizzati come lunghe prove). Oggi si pensa che il decreto porterà sicuramente maggior contenzioso – e questo potrebbe essere corretto in quanto la normativa ha introdotto una soggettività di giudizio difficilmente giustificabile dall’azienda che assume sui contratti post 12 mesi. Pensare invece che questo porti ad un incremento della disoccupazione non è del tutto corretto e a giustificarlo sono proprio i dati Istat che ad oggi riportanoun incremento annuale del tasso di disoccupazione pari a 10,9%. Questo ci fa capire che la situazione è già critica nonostante il decreto non sia ancora stato modificato.».

La quota maggiore di cessazioni riguarda i contratti a Tempo Determinato che nel triennio 2015-2017 costituiscono in media il65,8% delle conclusioni totali, una percentuale superiore a quella dei contratti a Tempo Indeterminato in cui risultano pari al20,3%. La dinamiche del Tempo Determinato e di quello Indeterminato nel 2017 mostrano una ripresa che risulta più consistente nel primo (+12,6%) rispetto al secondo (+0,2%), mentre riguardo le Collaborazioni si rileva un ulteriore decremento (-1,8%).

La modalità prevalente di cessazione del rapporto di lavoro è quella della scadenza naturale del contratto (66,4% del totale nel 2017). «Anche in questo caso si evidenzia come la dinamica economica non sia cosi tanto influenzata dalla dinamica politica. Il dato infatti evidenzia come le scelte di cessazione dipendano dalla natura delle attività e non sono direttamente legate a problematiche di precarietà ed instabilità», conclude Colombo

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.