Lombardia, contraccettivi gratis per under 24  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Contraccezione gratuita per ragazzi e ragazze fino a 24 anni nei consultori pubblici e privati accreditati della Lombardia. È l’impegno richiesto alla Regione con un Ordine del giorno all’assestamento al bilancio regionale 2018-2020 approvato in Consiglio lombardo. Presentato dal Pd, prima firmataria Paola Bocci, l’Odg mira a sostenere la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, soprattutto tra i giovani, e la procreazione responsabile, spiegano i promotori.

Ciò significa, elencano i dem in una nota, “implementare e valorizzare la rete dei consultori pubblici”, applicare pienamente la legge 194 nella parte che riguarda la prevenzione, per le donne italiane e straniere e permettere a ragazze e ragazzi fino ai 24 anni di età di ottenere gratuitamente, presso i consultori, sia la consulenza del medico o dell’ostetrica, sia “il metodo contraccettivo più idoneo”. “È responsabilità delle istituzioni fare di tutto sia per evitare le conseguenze tragiche di una malattia devastante come l’Hiv, sia per rendere i giovani più consapevoli delle proprie scelte, che non devono essere dettate dalla condizione economica – sottolinea Bocci -. Negli ultimi anni si è abbassata notevolmente la guardia sull’Hiv e diventa un problema rilevante soprattutto per le giovani generazioni”.

“Sostenere consultori e contraccezione – conclude – significa anche intervenire sulla fascia delle giovanissime dove le interruzioni di gravidanza, generalmente in declino da anni, faticano a diminuire. La Lombardia può finalmente seguire una strada già intrapresa da altre regioni come il Piemonte e l’Emilia Romagna e oggi siamo riusciti a ottenere un impegno importante, in controtendenza rispetto agli anni passati”. Il Pd ha ottenuto anche l’approvazione di un emendamento che incrementa le risorse di 200 mila euro per la rete dei centri antiviolenza.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.