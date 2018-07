Presidente ARS: “Inizio legislatura poco esaltante, come sempre”

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“Nelle commissioni di merito ci sono oltre 50 leggi che si stanno portando avanti”. Ad annunciarlo è il Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè nel corso della tradizionale

cerimonia del ventaglio a Palazzo dei Normanni.

“L’inizio di questa legislatura non è stato esaltante come lo è stato negli ultimi 70 anni. Perché il dato è esattamente come quello degli altri anni”, aggiunge replicando al Presidente della stampa parlamentare Giovanni Ciancimino che ha definito “non esaltante” l’inizio di questa legislatura. “Forse l’inizio non è stato un inizio esaltante ma sono state fatte una serie di operazioni che non riguardano atti legislativi – dice Miccichè – Il nostro compito è quello di portare in aula quello che il governo ci porta e di mandare avanti una serie di iniziative fondamentali che stiamo facendo”.

Prosegue poi con le sue dichiarazioni raccolte via via dall’Agenzia Adnkronos:

“Diciamoci la verità: il voto segreto è il padre dell’imbroglio, ecco perché va abolito”. “Basta andarsi a ‘pattiare’ (patteggiare ndr) qualcosa e grazie al voto segreto non si risponde più al cittadino – prosegue Miccichè – Si fa tutto di nascosto, e di nascosto si possono fare alcune cose che riguardano le persone o la coscienza, ma su una legge finanziaria il nascosto è sbagliato”. “La Sicilia è sempre stata avanti rispetto al parlamento nazionale ma in questo siamo 50 anni indietro – conclude – Si prenda coscienza, capisco che ognuno di noi abbia personale convenienze ma non è giusto né onesto. Nella prossima riunione di commissione regolamento spero di poterlo fare approvare”.

“Abbiamo lavorato al riordino dei conti dell’Assemblea che ci ha preso tanto tempo ed è stata un’operazione complessa. Grazie alla generosità dei dipendenti dell’Ars è stato possibile il taglio ai loro stipendi, se li sono auto-tagliati e nessuno poteva imporlo loro. E’ un’operazione che ha avuto poca enfasi nella stampa”.

“Aiuteremo Biagio Conte e tutti coloro che sono in una situazione di grave povertà con i soldi a disposizione della Presidenza dell’Ars”. La somma a disposizione è di 10 mila euro l’anno. Biagio Conte è il frate laico che aiuta a Palermo centinaia di indigenti

presso la Missione ‘Speranza e carità’. “Nei prossimi giorni lo incontreremo – ha annunciato ancora Miccichè – perché ci ha chiesto un aiuto e noi lo concederemo”.

“Abbiamo fatto un lavoro di razionalizzazione dei collaboratori esterni, dei portaborse. Un lavoro che ci ha portato a un risparmio di un milione e mezzo l’anno, 7 milioni a fine legislatura. Grazie anche a trasmissioni televisive, che ben vengano, anche quelle che fanno innervosire, se aiutano”. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, durante la tradizionale cerimonia del Ventaglio.

“L’ufficio di presidenza e conferenza dei capigruppo – ha aggiunto – sono riuscite a trovare una soluzione soddisfacente, salvando gli stabilizzati, diminuendo notevolmente i D6. Verificheremo a fine anno quale è stato il risultato e se è il caso di cambiare qualcosa. Ma non ho notizie di cose che non vanno”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.