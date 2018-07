Trapani, Asp: al via concorsi tempo indeterminato per dirigenza non medica

🔊 Ascolta l'articolo

Banditi dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani i concorsi pubblici a tempo indeterminato per la dirigenza non medica. In esecuzione della delibera del 19 luglio scorso del commissario Giovanni Bavetta, e’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana di venerdi’ scorso bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 14 posti, il cui espletamento e’ subordinato alla copertura dei posti che non dovessero essere coperti con la procedura di mobilita’.

Questi i posti per i profili della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale: 6 dirigente amministrativo; 2 avvocato; 1 ingegnere gestionale; 1 ingegnere clinico e 4 ingegnere civile. Possono presentare istanza di mobilita’ i dipendenti di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per il profilo richiesto. Qualora la procedura dovesse andare in tutto o in parte deserta, i posti rimanenti vengono ricoperti con il contestuale concorso pubblico.

I principali requisiti previsti nel bando sono la laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento per il profilo richiesto, cinque anni di servizio effettivo prestato in enti del SSN nelle categorie D e Ds, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre Pubbliche amministrazioni e, per i profili di ingegnere, l’abilitazione all’esercizio professionale. La domanda di partecipazione al concorso va inoltrata all’ASP dii Trapani, via Mazzini, n. 1, 91100 Trapani, entro il 30° giorno della data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(ITALPRESS)

