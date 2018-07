“Alturestival 2018” festival dedicato alla natura e arte. Dal 4 agosto al 16 settembre tra i monti della Sicilia

Un festival che nasce con l’intento di far riscoprire, attraverso le arti, le bellezze paesaggistiche e i più suggestivi altopiani della Sicilia. Il tutto tra performance sonore, passeggiate, concerti, mostre e momenti legati a degustazioni di prodotti provenienti da presidi Slow Food dell’isola.

Alturestival 2018, è un’iniziativa organizzata dal Club Alpino Siciliano e dall’Associazione Culturale Formedonda, in collaborazione con il Rifugio CAI G. Marini di Piano Battaglia. Per un mese e mezzo vedrà protagonisti i luoghi più rappresentativi del Club Alpino Siciliano e delle Madonie, che diverranno per l’occasione sedi espositive, palcoscenici all’aperto, mete e luoghi di incontro. “AlturEstival è l’idea di unire attività di fruizione turistica consapevole, quali arte, cultura, spettacolo, sport, che si svolgono tra i monti di Sicilia in una programmazione coordinata, essenzialmente estiva o in ogni caso destagionalizzata per contribuire ad una conoscenza di questi luoghi per un turismo a passo lento “ ha detto Mario Crispi, presidente del Club Alpino Siciliano e organizzatore del festival.

I CONCERTI E GLI INCONTRI

Per la serata d’apertura il 4 agosto i visitatori avranno l’opportunità di conoscere il Castellaccio di Monreale, che costruito da Guglielmo II, si pensa facesse parte di un sistema di difesa-controllo del territorio tra il 1061 ed il 1072. Uno dei primi momenti musicali sarà proprio al Castellaccio, alle ore 19, con il concerto del musicista palermitano Enzo Rao col suo progetto musicale dal titolo “Situazioni Sonore”.

Il regista Palsquale Scimeca, sarà, invece ospite del secondo appuntamento del festival il 10 agosto, alle ore 12, al Rifugio Marini di Piano Battaglia. Nel corso dell’incontro “Cinema e musica d’autore” il regista siciliano dialogherà con le musiche del gruppo musicale Agricantus, che ha spesso collaborato alla realizzazione di alcuni dei suoi più celebri film. Al termine dell’incontro si terrà un pranzo conviviale con ricette, piatti e portate suggeriti dal cinema. “Ricorderemo insieme agli Agricantus i momenti che hanno segnato la nostra storia e collaborazione artistica – ha spiegato il regista Pasquale Scimeca – le colonne sonore che hanno realizzato per alcuni dei miei lavori, come ad esempio il film su Placido Rizzotto”.

( Ai giornalisti che vorranno partecipare e incontrare il regista Pasquale Scimeca, verrà data l’opportunità di raggiungere il Rifugio Marini di Piano Battaglia con una navetta che partirà da Palermo la mattina del 10 agosto. Sarà poi previsto un tour in seggiovia per i luoghi del festival, e infine il rientro a Palermo in giornata ).