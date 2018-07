Ricerca, al voto condizionati dalla paura, ma all’allarme domestico non prestiamo attenzione

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

D-Link – azienda leader nel settore della videosorveglianza domestica e connettività wireless – ha rilevato, tramite una ricerca che ha coinvolto oltre 7.200 rispondenti tra Italia, Francia, Germania, Spagna, Svezia e Regno Unito, che meno di 1 europeo su 3 si preoccupa veramente quando sente un allarme domestico. E sono proprio gli italiani i più inclini a non prendere sul serio una sirena d’allarme esterna.

Quasi tutti, recentemente, ne hanno sentita suonare almeno una nel loro quartiere (95%, il valore più alto del continente), ma oltre la metà (il 50,2%, ancora il valore più alto d’Europa) ha pensato che l’allarme fosse scattato per errore o per malfunzionamento del sistema piuttosto che per una vera emergenza di sicurezza. Nonostante questo, la sicurezza domestica è la prima delle preoccupazioni degli italiani: il 40% teme che qualcuno possa entrare in casa quando non è presente, e sempre il 40% dubita spesso di aver chiuso la porta d’ingresso.

Solo un italiano su 5, quando è fuori casa, non è preoccupato dalla possibilità che qualcuno possa intrufolarsi nell’abitazione approfittando della sua assenza. La ricerca di D-Link ha rilevato che, non potendo più far affidamento sulla ‘vigilanza’ dei vicini, il 75,7% degli intervistati sarebbe più tranquillo se potesse monitorare la propria casa da remoto tramite smartphone, ma il 60% lo farebbe a patto di non pagare un extra costo rispetto al servizio base.

“La nostra ricerca – ha dichiarato Stefano Nordio, vicepresidente di D-Link Europe – dimostra che i tradizionali sistemi di sicurezza domestica non funzionano più come prima: la maggior parte delle persone non reagisce più alle sirene quando le sente, il che significa che non hanno l’effetto desiderato di allertare i vicini e far spaventare i ladri. Questo crea un vero problema di security, e dimostra che questi sistemi, da soli, non possono più assicurare una completa serenità”.

Le nuove tecnologie per la sicurezza domestica offrono servizi di live monitoring che permettono ai proprietari di casa di ricevere notifiche e agire immediatamente, riducendo anche i falsi allarmi.

“D-Link è in prima linea nello sviluppo di tecnologie per migliorare la vita quotidiana delle persone, sia a casa che in ufficio, da oltre 30 anni. Quest’anno D-Link continuerà il suo impegno introducendo una vasta gamma di nuove soluzioni, tra cui dispositivi Wi-Fi di tutta la casa e router Wi-Fi multi-gigabit”, conclude. (Lab/Adnkronos)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.