251.215,75 in attivo, M5S si arricchisce grazie a web-fundraising

Un avanzo di euro 165.637,02; donazioni da persone fisiche pari a 251.215,75 euro e 2.117,00 euro da persone giuridiche. Sono alcuni dei numeri contenuti nel rendiconto (al 31 dicembre 2017) del Comitato elettorale del Movimento 5 Stelle per le ultime elezioni politiche, l’organismo fondato il 18 novembre 2017 davanti al notaio milanese Valerio Tacchini con l’obiettivo di organizzare, promuovere e coordinare la campagna elettorale che ha portato il M5S e Luigi Di Maio al governo. E di raccogliere le donazioni attraverso un’attività di fundraising che ha visto il web come principale strumento di azione.

Nelle vesti di ‘promotori’ del Comitato (la cui sede, nell’atto costitutivo, viene indicata in Via del Colosseo 23, Roma) troviamo tre fedelissimi dell’attuale vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico: Pietro Francesco Dettori, presidente del Comitato, è socio dell’Associazione Rousseau e con l’approdo dei grillini a Palazzo Chigi è diventato capo comunicazione del vicepremier Di Maio; il tesoriere del Comitato, Dario De Falco, è ora il capo segreteria del leader 5 Stelle (del quale è stato anche compagno di liceo a Pomigliano d’Arco); mentre Vincenzo Spadafora, vicepresidente del Comitato, ricopre il ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità e Giovani.

Nella relazione sulla gestione pubblicata, insieme al rendiconto e alla nota integrativa, sul sito movimento5stelle.it, l’avanzo di oltre 165mila euro viene descritto come “figlio della raccolta delle donazioni volontarie e di una campagna elettorale in pieno svolgimento a cavallo di fine anno: è evidente che tale avanzo è stato impiegato nel prosieguo della campagna elettorale e contribuirà al risultato definitivo dell’attività del Comitato nei prossimi esercizi”. L’importo – come è scritto nel verbale dell’assemblea dei soci del Comitato tenutasi lo scorso 30 aprile – è stato rinviato a nuovo “per il prosieguo dei fini istituzionali del Comitato”. “L’avanzo – afferma De Falco, interpellato dall’Adnkronos – serve per coprire eventuali spese e imposte riconducibili alla campagna elettorale del M5S delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo”.

Per quanto riguarda le donazioni da parte di privati, la relazione spiega che “non ci sono state erogazioni che hanno superato il limite” di 5mila euro fissato dalla legge sul finanziamento ai partiti, con il relativo obbligo di pubblicazione dell’elenco dei donatori. De Falco assicura all’Adnkronos che “l’elenco delle donazioni, con nome e cognome puntato dei donatori per via della privacy, sarà sicuramente pubblicato”. Si seguirà dunque lo stesso criterio utilizzato per la pubblicazione dell’elenco donatori di Rousseau dello scorso 19 giugno. Stando sempre al rendiconto, al 31 dicembre 2017 il Comitato 5 Stelle poteva contare su una disponibilità liquida di 198.877,48 euro. Alla voce ‘oneri della gestione caratteristica’ corrisponde la cifra di 79.002,46 euro, di cui 50.448,62 per ‘servizi’ e 27.763,84 ‘per godimento beni di terzi’. Il totale dei debiti è invece pari a 39.740,46 euro, quasi tutti ‘verso fornitori’.

La nota integrativa al rendiconto precisa inoltre “le attività di informazione e comunicazione” del Comitato “si sono svolte sulla base di volontariato puro e regolamentato”. Ed è sempre la nota a evidenziare come il Comitato non abbia avuto in forza dipendenti nel corso dell’esercizio 2017.

Nella relazione sulla gestione vengono meglio precisate le finalità del Comitato. Nel documento è scritto infatti che il Comitato “è stato costituito nel novembre del 2017 con lo scopo di curare attivamente la campagna elettorale nazionale del 2018 a favore dei candidati espressi dal Movimento 5 Stelle, supportandone il programma, sviluppando la rete di consensi più ampia possibile, curando la raccolta di donazioni e fondi in liberalità per il sostenimento di tutte le spese tendenti alla informazione finalizzata al massimo risultato elettorale per il Movimento 5 Stelle. Curando, altresì, i comizi e gli incontri elettorali in genere, realizzando documentazione per analisi e proiezioni delle intenzioni di voto, curando la preparazione e la presentazione delle liste con tutta la documentazione ad esse necessaria”.

– Per la distribuzione e diffusione dei materiali elettorali, “nonché per la organizzazione di manifestazioni di propaganda”, aggiunge la relazione, “il Comitato è stato supportato esclusivamente da volontari. Lo stesso dicasi per la stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, per l’autenticazione delle firme e per l’espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali, con il contributo di professionisti che hanno operato senza compensi specifici”.

“Pertanto, il personale utilizzato per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale è risultato formato esclusivamente da volontari, disciplinati e tutelati da apposito regolamento. Tutte le donazioni ricevute per le spese elettorali, sono e saranno destinate a questo esclusivo scopo”, viene spiegato ancora.

Delle risorse confluite nella ‘cassaforte’ creata dai grillini per sostenere i costi dell’ultima campagna elettorale non fanno parte però i proventi del 4 per mille Irpef: “Il Comitato non ha richiesto né ottenuto risorse relativamente a quanto sopra, stante peraltro l’indirizzo ideologico di non accettare fondi pubblici”, evidenzia la relazione. (Ant/AdnKronos)

