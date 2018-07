Salvini: “Ue? O ti imponi o ti truffano”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Spero che i negoziati si concludano bene per il Regno Unito, in modo che siano l’esempio di un popolo che ha la meglio sulla Ue”. Il vicepremier italiano, Matteo Salvini, in un’intervista al ‘Sunday Times’, parla della Brexit, facendo il punto sulla trattativa tra Londra e Bruxelles per l’uscita dalla Ue, ancora in stallo. Salvini difende la posizione di Londra. “Ricordo il referendum come esempio di partecipazione e libertà. La mia esperienza al Parlamento europeo mi dice che o ti imponi o ti truffano, non c’è alcuna obiettività e buona fede da parte dell’Ue”, dice il leader della Lega.

Il vicepremier parla anche di natalità e migranti. “Un Paese che non fa figli è destinato a morire, noi abbiamo creato il ministero della Famiglia per lavorare su questi temi: fertilità, nidi, aiuti fiscali per le famiglie” sottolinea nell’intervista. Per Salvini la sinistra usa questo tema, la bassa natalità italiana, come “scusa per far arrivare i migranti nel nostro Paese”, mentre alla fine del mandato il governo sarà “giudicato più sul numero di nuovi nati che non su quelli legati al nostro debito pubblico”.

Il ministro oggi è tornato poi sul tema del razzismo. “Aggredire e picchiare è un reato, a prescindere dal colore della pelle di chi lo compie, e come tale va punito. Ma accusare di razzismo tutti gli italiani ed il governo in seguito ad alcuni limitati episodi è una follia – ha scandito il titolare del Viminale – Ricordo che i reati commessi ogni giorno in Italia da immigrati sono circa 700, quasi un terzo del totale, e questo è l’unico vero allarme reale contro cui da ministro sto combattendo”.

