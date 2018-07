Bankitalia, più credito alle famiglie a Sud, più credito alle imprese nel Nord-Ovest

🔊 Ascolta l'articolo

Nel 2017 il Pil nel Mezzogiorno era inferiore di circa il 9 per cento rispetto al periodo pre-crisi; la contrazione era oltre due volte quella del Centro Nord. E’ quanto emerge dal report di luglio di Bankitalia sull’economia delle regioni nel 2017. La crescita del Pil è stata più sostenuta al Nord (1,8 per cento) rispetto al Mezzogiorno (1,4) e al Centro (0,9). Secondo l’indicatore Iter della Banca d’Italia, che traccia a frequenza trimestrale l’attività economica delle macroaree, nella seconda metà dell’anno vi sarebbe stato un lieve rallentamento nel Mezzogiorno e nel Nord Ovest.

I n termini pro capite, la differenza tra gli andamenti delle due aree è più contenuta (rispettivamente, circa -10 e -8 per cento), per effetto delle migrazioni interne e internazionali che hanno portato a una maggiore espansione della popolazione nelle regioni centrosettentrionali. I flussi migratori dal Mezzogiorno coinvolgono in misura crescente individui laureati, impoverendo così la dotazione di capitale umano e le prospettive future di sviluppo dell’area. Nel 2017 il valore aggiunto nell’industria in senso stretto è aumentato ovunque, soprattutto nel Mezzogiorno; secondo nostre indagini, le imprese del settore hanno incrementato gli investimenti su tutto il territorio.

– Nelle costruzioni il valore aggiunto è cresciuto unicamente nelle regioni meridionali e, in misura meno rilevante, nel Nord Est. Nel settore dei servizi, il comparto del commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni si è espanso a ritmi sostenuti in tutte le aree ad eccezione del Centro; quello dei servizi finanziari, immobiliari, professionali e alle imprese è aumentato ovunque, in misura più marcata nel Nord Ovest e più contenuta nel Mezzogiorno. In tutte le ripartizioni la dinamica delle esportazioni a valori correnti è stata positiva; al netto dei prodotti petroliferi raffinati, la cui forte crescita si è concentrata nelle Isole, l’incremento è stato però inferiore nel Mezzogiorno (4,3 per cento, contro valori superiori al 6,0 nel resto del Paese).

La capacità di competere sui mercati internazionali si è rafforzata su tutto il territorio: a valori costanti, l’aumento delle vendite all’estero è stato ovunque superiore a quello della domanda potenziale proveniente dai mercati di sbocco. Fino al 2016, la crescita cumulata rispetto al 2010 delle esportazioni era maggiore a quella della domanda potenziale solo al Centro Nord; a partire dallo scorso anno ciò ha caratterizzato anche il Mezzogiorno.

L’occupazione è aumentata in modo simile tra le diverse aree. Nelle ripartizioni del Centro Nord vi ha influito quasi esclusivamente l’andamento positivo nel settore dei servizi; nel Mezzogiorno il contributo dell’industria – comprese le costruzioni – è stato analogo a quello del terziario. Al Nord e nel Mezzogiorno l’occupazione ha rallentato nel secondo semestre e la crescita è rimasta debole all’inizio del 2018.

Al Centro la dinamica favorevole si è concentrata nella seconda parte del 2017; nei primi mesi dell’anno in corso si è invece registrato un calo. Nel 2017 la diminuzione del tasso di disoccupazione è stata inferiore nel Mezzogiorno, dove la partecipazione al mercato del lavoro è aumentata in misura leggermente superiore rispetto alle altre aree. Il credito alle famiglie ha accelerato, in misura più marcata al Centro e nel Mezzogiorno e più contenuta nelle altre ripartizioni. La dinamica si è rafforzata sia per i mutui per l’acquisto di abitazioni, sia per il credito al consumo.

I prestiti bancari alle imprese hanno accelerato nel Nord Ovest (1,5 per cento), sono diminuiti al Centro (-1,4) e hanno ristagnato nel resto del Paese. In tutte le ripartizioni la domanda di credito è stata sostenuta principalmente dalle esigenze di finanziamento degli investimenti produttivi; le condizioni di offerta sono rimaste accomodanti. A livello settoriale, i prestiti alle aziende manifatturiere sono cresciuti a ritmo sostenuto in tutte le aree.

Quelli alle imprese del terziario sono aumentati nel Nord Ovest e nel Mezzogiorno, decelerando rispetto al 2016; sono rimasti stazionari nel Nord Est e diminuiti al Centro. È proseguito ovunque, attenuandosi, il calo dei finanziamenti al settore delle costruzioni. Nei primi mesi del 2018 la dinamica del credito alle imprese si è rafforzata, soprattutto nel Nord Ovest. Nel 2017 i tassi di interesse bancari alle imprese sono ulteriormente scesi in tutte le aree.

Sef/AdnKronos

