Nomine, Di Maio si difende, “largo al merito, fuori i raccomandati nella Rai”

M5s e Lega non si stanno spartendo le nomine seguendo il dettato del manuale Cencelli. Il vicepremier Luigi Di Maio respinge al mittente le critiche e spiega che sul fronte del ricambio di manager e dirigenti ”abbiamo solo premiato le capacità

per il bene del paese”. In un’intervista al Corriere spiega ad esempio che il nuovo

amministratore delegato di Cdp , Fabrizio Palermo ”si è meritato la nomina per quanto ha fatto in Cdp, per le sue capacità”. E Su Salini e Foa in Rai sottolinea che ”noi abbiamo scelto in base alle competenze. Diciamo no ai raccomandati nella Rai e nella pubblica amministrazione e largo alla meritocrazia. Ma come si fa a dire che sono persone mie o di Salvini?”.

”Noi abbiamo scelto in base alle competenze. Diciamo no ai raccomandati nella Rai e nella pubblica amministrazione e largo alla meritocrazia”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera il vicepremier Luigi Di Maio rispondendo al giornalista che faceva notare come sulle nomine i cinque stelle non sembrino diversi dai partiti che sono stati al governo in precedenza, in pieno stile Cencelli ”Se qualcuno riesce a dimostrare che ho incontrato Salini o Foa prima degli ultimi 15 giorni, allora lei ha ragione. Ma non è così’.’

”Vedo una forte volontà spartitoria. Il carattere unilaterale della proposta per la Rai, che la maggioranza ha concordato solo al proprio interno, mi sembra un pessimo segnale”. Lo dice in un’intervista a La Stampa il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, riferendosi alle nomine ai vertici della Rai.

”La Tav è nel contratto di governo e c’è scritto che va ridiscussa e il ministro Toninelli a breve incontrerà il suo omologo francese proprio per ripensare un progetto ideato 30

anni fa e non ci sono penali in caso di revisione. Mentre sul Tap, bisogna ascoltare le comunità”. Lo afferma il vice premier Luigi Di Maio in un’intervista al Corriere affermano che M5s non si sta rimangiando alcune battaglie storiche. ”No, sia chiaro. Ma tratta di opere non in correlazione” e sul Tap in particolare ”dico che bisogna parlare con il sindaco di Melendugno e con i cittadin’i’.

(Sef/AdnKronos)

