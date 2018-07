Dl Dignità, niente rincari per colf e badanti  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Pericolo scampato per i datori di lavoro domestico”. Così Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, aderente Confedilizia e firmataria del contratto collettivo che regola il settore, commenta l’approvazione in commissioni riunite Lavoro e Finanze alla Camera dei Deputati dell’emendamento che esclude il settore domestico dai rincari previsti nel decreto Dignità per chi rinnova il contratto a tempo determinato. “Il nostro ringraziamento oggi – continua – va al Pd e a tutte le forze politiche che hanno lavorato in Commissione per portare a casa un risultato importante, una vittoria che prima di tutto è delle famiglie”.

“Al di à dei numeri, che si tratti di tante o di poche persone era importante difendere la categoria, quella delle famiglie che ogni giorno, per necessità di varia natura, decidono di affidarsi alle cure di colf, badanti o baby sitter e che per troppo tempo sono state lasciate sole a gestire, anche economicamente, tutto il peso dell’assistenza. Alla luce di quanto accaduto oggi – conclude – siamo fiduciosi che i tempi siano finalmente maturi per un’inversione di rotta: il prossimo passo è quello di modificare la fiscalità concedendo la totale deduzione del costo del lavoro domestico”.

TESSERA SANITARIA PER SLOT – Per giocare alle slot sarà necessario inserire la tessera sanitaria, come già per acquistare le sigarette nei distributori automatici. Le commissioni Finanze e Lavoro della Camera hanno approvato una proposta di modifica che prevede, entro il 2020, l’adeguento degli apparecchi di intrattenimento alla nuova disciplina. L’emendamento, approvato da maggioranza e opposizione, stabilisce che “l’accesso agli apparecchi di intrattenimento è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori”.

LOGO ‘NO SLOT’ PER BAR – Arriva anche il logo ‘no slot’, che sarà istituito dal Mise, per le attività commerciali che non hanno apparecchi di intrattenimento. Le commissioni Finanze e Lavoro della Camera hanno approvato un emendamento al decreto legge dignità che impegna il ministero dello Sviluppo economico a creare il bollino che potrà essere esposto dai negozi virtuosi.

SCONTI CONTRIBUTIVI PER UNDER 35 – Le commissioni Lavoro e Finanze della Camera hanno approvato un emendamento che prevede lo sconto del 50%, per un periodo massimo di 3 anni, sui contributi previdenziali che il datore di lavoro deve versare, se assume personale under 35 nel 2019-2020.

PALETTI SUI CONTRATTI A TERMINE – Ecco alcune delle novità inserite nel decreto dignità dalle commissioni Lavoro e Finanze della Camera, con l’approvazione di alcune proposte di modifica: il contratto a tempo determinato ‘irregolare’ si trasformerà a tempo indeterminato; i contratti a termine non potranno eccedere il 30% di quelli a tempo indeterminato; i risultati del decreto legge dignità dovranno essere comunicati annualmente al Parlamento. I lavori vanno avanti nel tentativo di trovare un compromesso su alcuni capitoli, come quello delle compensazioni per le aziende che hanno un debito fiscale e, allo stesso tempo, vantano dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Una proposta di modifica presentata dai relatori, e approvata dalle commissioni, estende il contributo addizionale di 0,5 punti percentuali, previsto per il rinnovo dei contratti a termine, anche alle formule in somministrazione. E’ dei relatori anche l’emendamento che stabilisce, in caso di stipula di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni necessarie, l’automatica trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

Semaforo verde per la modifica che fissa nuovi paletti nel rapporto tra la quota degli assunti con contratti a termine e quelli a tempo indeterminato: ”non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al primo gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5”. Novità in arrivo anche per l’offerta di conciliazione, in caso di licenziamento, che attualmente è fissata da un minimo di 1 mensilità a un massimo di 18 e, con un emendamento approvato dalle commissioni, viene portata da un minimo di 3 mensilità a un massimo di 27. E per chi cerca di raggirare le regole arrivano le sanzioni: quando la somministrazione di lavoro ”è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione”.

