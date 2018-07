La rete ospedaliera privata aumenta numero posti letto in Sicilia, da 4.362 a 4.662

🔊 Ascolta l'articolo

Una delegazione di Aiop Sicilia – Associazione Italiana Ospedalita’ Privata, guidata dal presidente Marco Ferlazzo, e’ stata audita in commissione Sanita’ all’Assemblea regionale, dove ha presentato un documento con proposte e osservazioni.

L’Aiop, in Sicilia – come si legge in una nota -, rappresenta 54 aziende ospedaliere private accreditate con 4.362 posti letto e 6.000 unita’ di forza lavoro tutte regolarmente contrattualizzate. A breve, con l’ingresso delle strutture territoriali Rsa, l’Aiop Sicilia – prosegue la nota -, aumentera’ la propria compagine di oltre 300 posti letto e, dunque, la propria capacita’ rappresentativa. Le strutture private accreditate, fanno parte, ai sensi di tutta la normativa vigente, della rete ospedaliera pubblica regionale ed annualmente erogano oltre 190.510 prestazioni ospedaliere tutte soggette a controllo, nei diversi setting assistenziali (ordinario, Day Hospital e Day service), che rappresentano il 23,4% del totale delle prestazioni ospedaliere erogate in Sicilia (prestazioni totali 814.285, fonte PROD). Gli ospedali privati accreditati siciliani, essendo, a tutti gli effetti di legge, parte integrante della rete ospedaliera pubblica -, sottolinea la nota – hanno, spontaneamente rimodulato la loro offerta per allinearsi ai nuovi requisiti previsti dalla legge nazionale e per andare incontro alla domanda di salute dei cittadini.

“Siamo consapevoli del fatto che la rete ospedaliera regionale andava rimodulata alla luce delle disposizioni nazionali e delle direttive ministeriali, ma anche per adeguare l’offerta alla nuova domanda di salute dei cittadini – afferma Marco Ferlazzo, neopresidente regionale Aiop -. A tal fine, ci siamo, nuovamente, confrontati, in modo sereno e costruttivo, con l’assessore Razza e i dirigenti dell’assessorato per fissare i criteri obiettivi, in base ai quali le nostre aziende potessero rimodulare la loro offerta e riorganizzare le strutture, tenendo conto degli standard del Balduzzi e dei principi contenuti nel documento metodologico, di cui al decreto numero 629 del marzo 2017, nel rispetto del principio di continuita’ dell’azione amministrativa. Nella trattativa si e’, altresi’, tenuto conto del fatto che i nostri ospedali privati accreditati sono organizzati secondo Unita’ funzionali ed esercitano la loro attivita’ in base ai decreti autorizzativi e di accreditamento emanati dalla regione”.

“L’Aiop – prosegue il presidente regionale – dopo avere partecipato attivamente al confronto istituzionale ed avere dato il proprio contributo perche’ la regione potesse allinearsi agli standard del Balduzzi, facendo dei sacrifici in termini di riduzione dei Punti di erogazione, esprime perplessita’ rispetto una programmazione, nella quale un consistente incremento dei posti letto pubblici (che va, tuttavia, chiarito e precisato nel numero complessivo) possa, in qualche modo, arrecare pregiudizio a questo comparto che, responsabilmente, in questi anni, ed anche in questa occasione, ha sempre risposto attivamente alle esigenze della regione (vedi Piano di rientro, accreditamento, spending review, rimodulazione dell’offerta ecc.) – conclude Marco Ferlazzo -. Si auspica, pertanto, che i provvedimenti che il Governo vorra’ assumere nella sua potesta’ programmatoria non destabilizzino un comparto che, sinora, ha offerto un servizio sanitario di qualita’ sul territorio regionale, che rappresenta un notevole bacino occupazionale, nonche’ una risorsa rilevante nell’economia regionale anche per l’indotto cui e’ legato”. (ITALPRESS)

