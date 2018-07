Ars, in Commissione ok a incremento rotte negli scali di Birgi e Comiso 

🔊 Ascolta l'articolo

La V Commissione dell’Assemblea regionale siciliana ha dato il via libera al progetto per incrementare le rotte sugli aeroporti di Trapani-Birgi e di Comiso. La parola ora passa al Governo regionale. “Il provvedimento era molto atteso ed indispensabile per sbloccare l’iter relativo al bando di co-marketing, propedeutico per l’affidamento delle nuove tratte alle compagnie aeree. Cosi’ come auspicato, si garantira’, quindi, un indotto economico ed occupazionale essenziale per quei territori”, commenta Giuseppe Galluzzo, vicepresidente della stessa Commissione e deputato regionale di Diventera’Bellissima.

“E’ un risultato importante – aggiunge Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc – che avevo auspicato nei giorni scorsi chiedendo la convocazione rapida dell’organismo parlamentare dopo che la societa’ di gestione dell’Aeroporto ‘Florio’ aveva deciso l’aumento di capitale. Non posso pero’ non mostrare il mio disappunto per l’atteggiamento del movimento Cinquestelle che, ancora oggi, ha fatto prevalere l’ostruzionismo sul Piano astenendosi e paventando ipotesi di aiuti di Stato che non hanno fondamento. Rimane comunque evidente che i grillini lavorino solo per distruggere e non per creare. Sull’aeroporto Birgi, con la loro vis polemica, hanno gettato la maschera, quella dell’ipocrisia che li contraddistingue. Per Birgi, grazie al voto della maggioranza di governo e del Pd, ora si apre una fase per risalire la china e per far tornare i vettori su Trapani, con la prospettiva di un’unica societa’ di gestione con Punta Raisi”.

Soddisfazione e’ stata espressa da Stefano Pellegrino, del gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars, che si dichiara “entusiasta per il raggiungimento di questo secondo step”.

“Non vogliamo assolutamente compromettere la programmazione dei vettori per la stagione Summer 2019 dei due aeroporti Comiso e Birgi che tra l’altro si deve presentare entro settembre 2018, ma al contempo non possiamo essere superficiali. Non si deve rischiare che nella fretta si agisca con superficialita’ commettendo gli stessi errori fatti nel bando precedente provocando una nuova paralisi”. A dirlo sono i deputati M5S all’Ars a margine dell’audizione dell’assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo, in quinta commissione, sugli aeroporti di Birgi e Comiso. Presenti all’incontro i deputati M5S Loredana Schillaci, Giovanni Di Caro, Nuccio Di Paola e Giampiero Trizzino e le portavoci M5S dei territori interessati, Valentina Palmeri e Stefania Campo.

“Pur volendo accogliere tutte le soluzioni prospettateci dal governo – spiegano i deputati – per il nuovo appalto di servizi degli aeroporti minori, il progetto presentato da Airgest ci e’ sembrato carente, e troppo simile allo schema precedente; abbiamo esaminato il tutto meticolosamente, anche con l’aiuto di esperti, e abbiamo rivolto al Governo domande puntuali e precise, ma ci sono troppe ombre che potrebbero provocare nuovi ricorsi. Se il governo continua su questa linea, potrebbe provocare ancor di piu’ il tracollo della gia’ debole economia dei territori dove ci sono i nostri aeroporti minori”.

“In ogni caso – sottolineano ancora i deputati – un bando che ancora una volta tentasse di finanziare con risorse pubbliche attivita’ di marketing di interesse del vettore, con spese che sarebbero dunque di competenza dello stesso, potrebbe andare incontro a censure di ogni genere, sia perche’ sotto il profilo della legittimita’ dell’appalto sia perche’ puo’ configurare un aiuto di Stato ‘mascherato’ di cui beneficia la compagnia aerea, percio’ incompatibile con le regole sulla concorrenza”.

“Sappiamo tutti benissimo – continuano i portavoce Ars – che il TAR ha gia’ bocciato il precedente appalto di servizi e Governo e maggioranza non sono riusciti a spiegare alla Commissione come saranno superate le censure precedenti, rischiando di incorrere negli stessi madornali errori. Abbiamo inoltre chiesto i pareri legali a supporto del nuovo bando, ma non abbiamo avuto alcuna risposta. Per questo abbiamo assunto la decisione di astenerci. Bisogna fare le cose per bene. Il territorio non potra’ reggere ulteriori ritardi e un secondo fallimento”, concludono.

Paolo Angius, presidente di Airgest – societa’ di gestione dell’aeroporto di Trapani -,osserva che “E’ stato premiato il lavoro fatto dalla societa’ di gestione in collaborazione con i sindaci del territorio che desidero ringraziare per la collaborazione e la fiducia mostrata. Auspico che il decreto che stanzia definitivamente le somme venga firmato dall’assessore gia’ nelle prossime ore per potere consentire, per il tramite della Cuc Trinakria, l’avvio delle procedure pubbliche di gara. Dopo la ricapitalizzazione questo e’ un ulteriore fondamentale passo per il rilancio dell’aeroporto”. (ITALPRESS) .

