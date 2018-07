Palermo Calcio, Zamparini: “Parma andava penalizzato in B, ora ricorso”

🔊 Ascolta l'articolo

“Calaio’ ha agito per il Parma, per questo doveva essere punita la responsabilita’ diretta del club. Faremo ricorso. Non intendo sottomettermi a una sentenza ingiusta. Se dovessimo perdere la battaglia legale per la serie A chiedero’ danni per 50 milioni di euro”. Cosi’ il patron del Palermo, Maurizio Zamparini, ai microfoni di Rmc Sport. “Una brutta sensazione l’ho avuta quando la Procura federale ha chiesto le pene con le due possibilita’, una con retrocessione dei ducali in B e una con la loro permanenza in A: li’ ho capito che sarebbe andata in un certo modo. Naturalmente mi sorprendo della partita Spezia-Parma, dove Gilardino che ha tirato alle stelle un rigore. Una partita molto strana. Un brutto esempio di come funzionano le cose nel Paese e nel calcio”, ha spiegato Zamparini. “Mi aspettavo che dicessero in Procura che Calaio’ non ha aveva fatto niente. Ma se ha fatto qualche cosa, per la quale e’ stato squalificato, lo ha fatto pro Parma, quindi la responsabilita’ del club e’ diretta. Non ce l’ho con il Parma ma mi lamento perche’ le cose non funzionano a livello di giustizia sportiva. Il Parma andava penalizzato in B e noi, come regolamento, dovevamo andare in serie A, perche’ abbiamo perso la finale con il Frosinone”, ha proseguito il patron del club rosanero.

“Io nel palazzo non conto un cavolo, qualcuno si sa muovere bene e i risultati arrivano ma non sono sportivi. Faremo ricorso, mi hanno provocato un danno di 50 milioni. Non intendo sottomettermi a una sentenza ingiusta. L’arbitro di Frosinone e’ stato promosso in serie A invece ne ha combinate di tutti i colori contro di noi. Ai tifosi dico: cerchiamo di riportare tuti insieme il calcio nei binari giusti. Il calcio siete voi”, ha concluso Zamparini. (ITALPRESS)

