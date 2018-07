Catania: evasione IVA, sequestro preventivo GdF da 1,6mln di euro a 2 società

🔊 Ascolta l'articolo

La Guardia di finanza di Catania ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di somme di denaro e disponibilita’ finanziarie per 1 milione e 600 mila euro emesso dal Gip nei confronti della “M.D. Company S.R.L.” e della ditta individuale “G.G.Company di Subiat Prado Ayester”, entrambe con sede in Aci Catena (CT), imprese esercenti l’attivita’ di commercio all’ingrosso di bevande non alcoliche. Gli illeciti contestati agli amministratori delle due imprese attengono all’omessa dichiarazione dei redditi e IVA nonche’ all’occultamento e distruzione di scritture contabili e, per gli anni d’imposta dal 2013 al 2015, hanno determinato un’evasione di IVA di oltre 1.600.000 euro, pari al profitto sottoposto a sequestro. Nell’indagine sono indagati Gianluca Russo, 43 anni, considerato amministratore di fatto delle due imprese e, secondo le fiamme gialle, artefice della frode fiscale, persona che i fornitori hanno riconosciuto in atti come unico referente per la conclusione di accordi contrattuali ; Ayester Subiaut Prado, 41 anni, cittadina cubana titolare della ditta individuale “G.G.Company di Subiat Prado Ayester” ritenuta responsabile responsabile di una evasione complessiva di IVA, per gli anni d’imposta 2013 e 2014, di oltre un milione e 200 mila euro; Mario Danilo Argudin Subiaut, 25 anni cittadino di nazionalita’ cubana, amministratore di diritto della “M.D. Company S.R.L.”, responsabile di un’evasione di IVA, per l’anno d’imposta 2015, di oltre 300 mila euro.

L’attivita’ investigativa trae origine dagli esiti di 2 verifiche fiscali eseguite dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania nei confronti delle due imprese coinvolte. Le attivita’ ispettive hanno portato alla luce uno schema fraudolento incentrato sull’emissione, da parte dei soggetti indagati, di false “dichiarazioni d’intento”, documenti con i quali il compratore, indicando al proprio fornitore che le merci saranno oggetto di esportazione, acquista i beni senza applicazione dell’IVA. In particolare, dalle attivita’ di verifica eseguite dai militari del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Catania, era emerso che, per le merci acquistate dalle due imprese con la predetta procedura, non vi era prova dell’avvenuta uscita dal territorio nazionale e che, anche quando vi era documentazione attestante l’esistenza di rapporti commerciali con clienti esteri, tali atti erano stati falsamente prodotti per simulare vendite mai realizzate.

(ITALPRESS)

