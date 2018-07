Catania, buco nelle casse del Comune da 1,6 mld. Pogliese: “Situazione drammatica”

🔊 Ascolta l'articolo

La sezione Controllo della Corte dei Conti di Palermo, nella seduta dello scorso 4 maggio ha deliberato il dissesto finanziario del Comune di Catania. L’atto e’ stato notificato questa mattina all’Ente. Lo ha reso noto il sindaco Salvo Pogliese incontrando i giornalisti in Municipio, a margine di una conferenza stampa sul Bilancio del Comune. Secondo i giudici contabili il ‘buco’ sarebbe di circa 1,6 miliardi di euro e non ci sarebbe la sostenibilita’ finanziaria per gestirlo. Il Comune, entro i 20 giorni previsti per legge, presentera’ ricorso.

Il sindaco Pogliese afferma: “Avevo promesso ai miei concittadini di parlare il linguaggio della verità e della trasparenza dell’azione amministrativa, per questo abbiamo inteso rappresentare alla città qual è l’esatta situazione debitoria. Il pronunciamento della Corte è arrivato, e adesso ci muoveremo immediatamente per prendere le decisioni del caso. Dobbiamo valutare ciò che è meglio per la città”.

“Invito tutti al senso di responsabilità- ha proseguito il sindaco- non è il momento delle polemiche, non ne farò; anche se le modalità della deliberazione della Corte individuano abbastanza chiaramente quello che è accaduto negli anni scorsi”. “Avvieremo un confronto nel merito con le istituzioni e la politica regionale e nazionale: Catania è la decima città d’Italia noi ci assumiamo le nostre responsabilità ma abbiamo bisogno di essere supportati nel percorso di risanamento. Chiedo ai cittadini, soprattutto a quelli che le tasse non le vogliono pagare, di essere altrettanto responsabili”.

“Ci sono tutti gli elementi per contrastare le conclusioni della Corte dei Conti siciliana con un ricorso a Roma. La citta’ ha fatto passi avanti evidenti in questi anni, cioe’ da quando fu sancito il predissesto, nato dell’enorme buco di bilancio realizzato nel 2003/2005, e fu approvato il primo di riequilibrio dalla giunta Stancanelli nel 2012”. Lo dice l’ex assessore al Bilancio Salvo Ando’, a proposito della dichiarazione di dissesto del Comune di Catania. “Certamente – continua – in questi anni il peso della crisi e’ stato principalmente sostenuto sulle spalle degli enti locali, solo per indicare una determinante variabile basti pensare al taglio dei trasferimenti che sono diminuiti di ben 41 milioni di euro”, “l’altro elemento e’ stato l’enorme massa debitoria che abbiamo portato alla luce con un’azione di trasparenza senza precedenti”. “Il peggioramento dei conti evidenziato dalla Corte si riferisce, dunque, a tutte le criticita’ che abbiamo fatto emergere, oltre che alle nuove normative del bilancio armonizzato in vigore da quest’anno, che hanno inciso in maniera determinante sugli accantonamenti e sul calcolo del Disavanzo, comunque ampiamente coperto dalla ripartizione trentennale in vigore di 551 milioni di euro”, aggiunge Ando’.

“La parte politica ha il dovere di adoperarsi in tutte le sedi per far valere le fondate ed argomentate ragioni di Catania e chiedere , se possibile, un intervento forte del Governo e del Parlamento col supporto dell’Anci. E’ inconfutabile che in questi anni si siano fatti evidenti passi avanti; il Comune puo’ formalizzare il ricorso ed evitare il dissesto. Occorre che tutta la citta’ lavori per questo obiettivo con determinazione e in modo unitario”, conclude l’ex assessore comunale

