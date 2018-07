Lagalla, “rapido avvio dei corsi e reclutamento personale formazione”

🔊 Ascolta l'articolo

“E’ stato fatto un importante passo in avanti, perche’ per la prima volta dopo anni si registra una positiva convergenza di intenti tra parti datoriali e sindacali, che permettera’ il rapido avvio dei corsi e il reclutamento del personale del settore della formazione professionale”. Lo dice l’assessore Roberto Lagalla dopo la firma dell’accordo con le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali. “Gia’ la legge 10 del 2018, inserita nel Collegato alla finanziaria, ha prodotto i suoi primi effetti positivi, creando i presupposti normativi per la sigla dell’accordo trilaterale finalizzato alla salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della formazione professionale. Questo, oltre a porre l’accento sulla nuova direzione intrapresa dal governo Musumeci per rimettere in piedi l’intero comparto, permettera’ di garantire la massima tutela del personale e di prestare particolare attenzione ai sistemi di selezione dello stesso. Si definiscono, infatti, i criteri, le modalita’ e le priorita’ per il reinserimento di coloro che sono gia’ iscritti all’albo professionale”, sottolinea Lagalla.

“Si riapre in Sicilia il libro della formazione professionale, questa volta con un indice diverso e una nuova storia, che ci consente di coniugare il giusto riconoscimento ai lavoratori con la qualita’ dell’offerta formativa da parte degli enti”, afferma Lagalla. “Dopo un lungo iter, infatti, abbiamo sottoscritto un accordo che pone le condizioni per il riassorbimento del personale, dando garanzie ai lavoratori e precisando le procedure per il loro reclutamento. C’e’ una massima protezione a favore del personale storico dell’albo e c’e’ la possibilita’ di reperimento fuori dallo stesso esclusivamente in caso di mancanza delle necessarie figure specialistiche. In questo modo, auspichiamo che una grossa quota del personale possa essere subito riassorbito, per la restante parte invece si sta gia’ lavorando, con il governo nazionale, all’attivazione di misure che ne consentano la ricollocazione o il prepensionamento”.

L’Associazione degli Organismi di Formazione Ass.o.for., attraverso il suo presidente Antonio Oliveri, esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto, quest’oggi, presso l’Assessorato all’Istruzione e formazione professionale. “E’ un accordo – afferma il Presidente Oliveri- molto importante e di grande valenza sociale per la salvaguardia, la riqualificazione e l’accompagnamento dei lavoratori del settore. Raggiunto al termine di una lunga e faticosa trattativa sindacale, l’intesa, fortemente voluta anche dagli Organismi formativi, ha visto premiare in primis la tenacia dell’Assessore Roberto Lagalla e l’impegno profuso dal Dirigente Generale del Dipartimento, Gianni Silvia. “E’ il primo accordo che pone regole certe e condivise per disciplinare la ricerca del personale, nel comune obiettivo del rispetto del CCNL, delle priorita’ per il personale dell’Albo dei formatori, senza tralasciare l’indispensabile elevata qualita’ del servizio erogato in favore degli utenti siciliani. Una trattativa sindacale, frutto di un vero confronto, serio e costruttivo con le OO.SS. che, siamo certi, riportera’ serenita’ in un mondo troppo spesso e troppo a lungo costellato da contenziosi e polemiche che rischiavano di paralizzare le attivita’ formative.

“Con i corsi -conclude il Presidente di Assofor Oliveri- riparte il settore della formazione e questo accordo deve rappresentare il primo tassello verso una sistematica concertazione tra pubblico e privato e, soprattutto, verso l’adozione dei necessari interventi che coniughino continuita’ di commessa per gli operatori, aggiornamento dei lavoratori e altri interventi da strutturare negli eventuali brevi periodi di inattivita’ formativa”. (ITALPRESS)

