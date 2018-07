Formazione, Cisl scuola annuncia la ripartenza del settore

🔊 Ascolta l'articolo

“Oggi dopo anni di attese finalmente riparte il settore della Formazione professionale in Sicilia, sono oltre cinquemila i lavoratori che attendono di tornare a lavoro, ai quali si aggiungono anche gli ex sportellisti. E’ ora di dare loro risposte”. Commenta cosi l’accordo sulla Formazione professionale siglato oggi dai sindacati di categoria di Cgil Cisl Uil, le associazione datoriali e l’assessorato regionale alla Formazione, Giovanni Migliore Responsabile regionale della Formazione professionale della Cisl Scuola. ”Riparte l’Avviso 2 che dovrà dare nuova linfa alle attività formative in Sicilia, è un accordo storico che punta al recupero di tutto il personale iscritto all’albo che dovrà essere assunto con priorità assoluta rispetto agli altri nuovi ingressi di personale . Si riparte a giorni, gli enti pubblicheranno i bandi per il reperimento dei lavoratori. Il testo – aggiunge Migliore – prevede anche l’impegno per la fuoriuscita e l’accompagnamento di coloro che sono vicini alla pensione”. Tra punti qualificanti dunque, l’aggiornamento dell’albo che contiene circa 5300 persone e il possibile inserimento di questo personale anche nella filiera dell’obbligo di Istruzione professionale.

”Si chiude un accordo che chiedevano da tempo e per il quale lavoriamo da diversi anni – affermano Mimmo Milazzo segretario Cisl Sicilia e Francesca Bellia segretario Cisl Scuola Sicilia – ci siamo impegnati con lotte, proteste e proposte presentate ai tre governi regionali che si sono succeduti e una decina di assessori alla Formazione che si sono avvicendati. Sin da allora volevamo un percorso di ricollocazione delle diverse centinaia di lavoratori espulsi e ridotti in condizione di marginalità per responsabilità non loro. Abbiamo cercato di coniugare elementi di giustizia sociale col rilancio della Formazione in Sicilia praticamente abbandonata a se stessa. Adesso è urgente avviare una stagione nuova per la Formazione in Sicilia”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore regionale Roberto Lagalla:

‘È stato fatto un importante passo in

avanti, perché per la prima volta dopo anni si registra una positiva

convergenza di intenti tra parti datoriali e sindacali, che permetterà

il rapido avvio dei corsi e il reclutamento del personale del settore

della formazione professionale”. Lo dichiara l’assessore alla

formazione della Sicilia Roberto Lagalla al termine di una riunione

con le associazioni datoriali e organizzazioni sindacali. “Già la

legge 10 del 2018, inserita nel Collegato alla finanziaria, ha

prodotto i suoi primi effetti positivi, creando i presupposti

normativi per la sigla dell’accordo trilaterale finalizzato alla

salvaguardia occupazionale? dei lavoratori del settore della

formazione professionale. Questo, oltre a porre l’accento sulla nuova

direzione intrapresa dal governo Musumeci per rimettere in piedi

l’intero comparto, permetterà di garantire la massima tutela del

personale e di prestare particolare attenzione ai sistemi di selezione

dello stesso – si legge in una nota – Si definiscono, infatti, i

criteri, le modalità e le priorità per il reinserimento di coloro che

sono già iscritti all’albo professionale”.

”Si riapre in Sicilia il libro della formazione professionale, questa

volta con un indice diverso e una nuova storia, che ci consente di

coniugare il giusto riconoscimento ai lavoratori con la qualità

dell’offerta formativa ? da parte degli enti”, afferma Lagalla. ?

“Dopo un lungo iter, infatti, abbiamo sottoscritto un accordo che pone

le condizioni per il riassorbimento del personale, dando garanzie ai

lavoratori e precisando le procedure per il loro reclutamento. C’è una

massima protezione a favore del personale storico dell’albo e c’è la

possibilità di reperimento fuori dallo stesso, esclusivamente in caso

di mancanza delle necessarie figure specialistiche. In questo modo,

auspichiamo che una grossa quota del personale possa essere subito

riassorbito, per la restante parte invece si sta già lavorando, con il

governo nazionale, all’attivazione di misure che ne consentano la

ricollocazione o il prepensionamento”.

