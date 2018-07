Divorzio consensuale fra il Trapani e il tecnico Calori

🔊 Ascolta l'articolo

Alessandro Calori non e’ piu’ il tecnico del Trapani. In una nota, il club siciliano comunica “di avere risolto consensualmente il rapporto” con l’allenatore aretino. “Le strade del Trapani e di mister Calori si separano, in pieno accordo, poiche’ il programma biennale ipotizzato all’inizio della stagione passata non puo’ essere piu’ portato avanti per le vicende note a tutti, in ultimo la decisione da parte dell’attuale proprieta’ di volere cedere la societa’ – scrive il Trapani -. A mister Calori va il sincero ringraziamento di tutto il Trapani Calcio, che ne ha apprezzato nel corso di un anno e mezzo le doti professionali ed umane, che hanno consentito di poter gestire momenti di grandi difficolta’.

“La Societa’ non puo’ dimenticare che il tecnico e’ arrivato a Trapani, a dicembre 2016, quando la squadra era ultima in classifica nel campionato di serie B ad appena 11 punti e con un notevole distacco dalla penultima, per non dire dalla zona salvezza. Grazie al lavoro e all’impegno di mister Calori, del suo staff e della squadra, e’ stato disputato un girone di ritorno di quel campionato con una media da promozione, dovendo recuperare, con un enorme dispendio fisico e mentale, un numero impressionante di punti. Di Trapani e del Trapani si e’ parlato in tutta Italia per quella straordinaria impresa che solo per un gol non si e’ conclusa in modo positivo”.

“Con grande convinzione ed entusiasmo – si legge ancora – nel successivo campionato di serie C la societa’ ha confermato alla guida tecnica della Prima Squadra mister Calori, che ha scelto con altrettanto entusiasmo Trapani ed il Trapani, con l’idea di ricominciare lavorando su un progetto che sembrava potesse interrompersi a maggio 2017, ma che la societa’ ha deciso di voler proseguire, pur consapevole delle difficolta’ cui si sarebbe andati incontro”. (ITALPRESS) –

