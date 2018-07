Per Mike Pompeo la leadersphip iraniana somiglia alla “Mafia”, e fa incazzare Trump

🔊 Ascolta l'articolo

Donald Trump avverte Hassan Rohani di stare “attento” a minacciare gli Stati Uniti, Mike Pompeo definisce la leadership iraniana “una mafia”.

Duplice attacco al regime di Teheran da parte dell’amministrazione americana, dopo che il presidente iraniano ha definito un’eventuale guerra degli Stati Uniti contro la Repubblica islamica “la madre di tutte le guerre”. In un discorso in California, davanti alla diaspora iraniana, il segretario di Stato ha accusato i leader iraniani di assomigliare “alla mafia più che a un governo”.

“Il livello di corruzione e ricchezza tra i leader del regime dimostra che l’Iran è guidato da qualcosa che assomiglia alla mafia più che a un governo – ha scandito il capo della diplomazia americana in un discorso al Ronald Reagan Presidential Library e Museum – Qualche volta sembra che il mondo sia diventato insensibile davanti all’autoritarismo del regime in casa ed alle sue campagne di violenza all’estero, ma l’orgoglioso popolo iraniano non resta in silenzio sui molti abusi del suo governo”.

Quindi, Pompeo ha affermato che gli Stati Uniti non “hanno paura” di sanzionare “al più alto livello” il regime di Teheran, che rappresenta “un incubo per il popolo iraniano”. E per questo, il segretario di Stato chiede agli altri Paesi di cooperare per ridurre “il più possibile vicino allo zero le importazioni” di petrolio iraniano da qui al novembre prossimo, quando entreranno in vigore le sanzioni americane, decise dopo il ritiro dall’accordo sul nucleare annunciato a maggio. “Chiediamo a tutti i Paesi che sono stanchi del comportamento distruttivo della Repubblica islamica di unirsi alla nostra campagna di pressione, e questo riguarda in particolare i nostri alleati in Medio Oriente ed in Europea, dove ci sono persone che sono state terrorizzate per decenni

dall’attività violenta del regime”, ha concluso Pompeo.

“Credo che possiamo essere tutti d’accordo sul fatto che il regime iraniano sia stato un incubo per il popolo”, ha detto Pompeo rivolgendosi in particolare ai “molti membri della comunità iraniano-americana presenti qui”. “L’amministrazione Trump sogna

quello che sognate voi per il popolo iraniano. E quel giorno, attraverso il nostro impegno e la provvidenza divina, arriverà”, ha assicurato.

“Gli iraniani sanno che le torture attuate dal governo nei confronti dei propri cittadini non sono normali. Essere colpiti ripetutamente dalle sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell’Onu non è normale -ha aggiunto il segretario di Stato- Incitare a gridare ‘morte

all’America’ e ‘morte a Israele’ non è normale. Essere il principale sponsor del terrorismo è altrettanto anomalo”.

“A volte, sembra che il mondo sia diventato insensibile all’autoritarismo interno del regime e alle sua campagne di violenza all’estero -ha osservato Pompeo- Ma l’orgoglioso popolo iraniano non rimane in silenzio in relazione ai tanti abusi del suo governo. E nemmeno gli Stati Uniti, sotto la guida del presidente Trump, rimarranno in silenzio”.

