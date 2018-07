Scherma, Mondiali, Pizzo: “zero scuse, persa grande occasione”

🔊 Ascolta l'articolo

“Sto soffrendo molto ma ci metto sempre la faccia. Ho una certa maturita’, una volta mi sarei nascosto dietro un angolo…”. Tutto si puo’ dire di Paolo Pizzo tranne che non abbia il coraggio. Lo insegna la sua vita: dal tumore alla testa sconfitto a 11 anni sino all’attuale rientro in pedana sette mesi dopo l’operazione al gomito del braccio armato, il destro. Quella dei Giochi dei Mediterraneo a Tarragona e’ stata solo una parentesi, il vero test era il Mondiale di Wuxi, dove il 35enne spadista dell’Aeronautica, gia’ iridato a Catania 2011, si presentava da campione in carica in virtu’ dell’oro conquistato l’anno scorso a Lipsia. Un test andato decisamente male, visto che il siciliano ha abbandonato la scena al secondo turno, sconfitto 15-14 dall’ucraino Roman Svichkar. “Non ho fatto il miglior match – spiega amareggiato Pizzo, diventato da poco papa’ di Elena, avuta dalla moglie Lavinia Bonessio, azzurra del pentathlon – Lui e’ uno che ci crede sino in fondo ed e’ stato bravo a sfruttare con il ritmo le mie indecisioni. Sono uno molto dirompente in pedana, invece lui e’ riuscito a salirmi sopra nel ritmo e a scappare fino al 14-10. Qui mi sono messo da parte, ho preso un po’ di misura e ho deciso di mettercela tutta anche se, in un assalto da lui dominato, era quasi finita. Mi sono avvicinato sino al 14-13, poi c’e’ stato un doppio che non ho capito, pensavo di essere d’anticipo di mano. C’e’ poco da recriminare, non doveva essere cosi’ lontano nel punteggio ed e’ stato bravo lui a vincere. Non conoscevo questo ragazzo, ho cercato di rallentarlo, ha fatto molto ritmo e mi sono fatto prendere dall’ansia: certi attacchi potevo evitarli e stare li’ a provocarlo, tenendolo lontano”.

“Invece ho affrettato 2-3 botte iniziali, sul 3-0 e’ andato su di giri, perche’ contro di me ci si esalta. Ha fatto la migliore scherma, io invece avrei dovuto avere un inizio piu’ deciso e invece l’ho subito tanto nel ritmo da andare fuori giri”. Inutile cercare di consolarlo ricordandogli dell’operazione al gomito: “Zero scuse, direi delle parolacce e mi insulterei. Dopo la sconfitta ho visto per curiosita’ il tabellone: si e’ aperta una bella strada verso la zona medaglie ed oggi ho perso una delle piu’ grosse occasioni della mia carriera. Viene voglia di analizzare ogni secondo di questo match e di rimettermi subito al lavoro, ora pero’ c’e’ da pensare alla gara a squadre e poi alle meritate vacanze. Se ne riparlera’ da settembre, ma e’ stato un match buttato via”. Pizzo, costretto a saltare i recenti Europei di Novi Sad, ha tanta adrenalina addosso da poter sfruttare proprio nella gara a squadre: “Sono incazzato come una iena, mi sembra di essere infuocato, vorrei fare altre 16 gare. Dire che il mio Mondiale non finisce qui ma e’ solo iniziato sono solo chiacchiere, devo mettere in pedana la voglia giusta”.

(ITALPRESS)

