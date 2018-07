Marco Cecchinato si aggiudica il “Plava Laguna Croatian Open”

🔊 Ascolta l'articolo

Marco Cecchinato si e’ aggiudicato il “Plava Laguna Croatian Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 501.345 euro in corso sui campi in terra rossa di Umago. Il tennista palermitano, terza testa di serie, ha battuto in due set l’argentino Guido Pella, 6-2 7-6 (4) in un’ora e 40′ di gioco.Seconda finale stagionale – e in carriera – e secondo titolo per Marco Cecchinato che, dopo Budapest lo scorso aprile, e’ andato a segno anche nel “Plava Laguna Croatian Open”, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 501.345 euro che si e’ concluso sulla terra rossa di Umago.

In finale il 25enne palermitano, numero 27 del ranking mondiale e terzo favorito del seeding (brillante semifinalista il mese scorso al Roland Garros), ha battuto per 6-2 7-6(4), in un’ora e 38 minuti di gioco, il mancino argentino Guido Pella, numero 72 Atp, 28enne di Bahia Blanca che deve dunque attendere ancora per conquistare il suo primo titolo (aveva perso in finale anche a Monaco 2017 (stoppato da “Sascha” Zverev) e a Rio de Janeiro 2016 (battuto da Cuevas).

“Complimenti a Guido (Pella, ndr) per la buona settimana, peccato per oggi, scusa” dice con un sorriso Marco Cecchinato commentando il suo successo nel torneo croato. “Voglio ringraziare il mio team, il mio coach, la mia famiglia a casa e fare una dedica speciale alla mia fidanzata” aggiunge il tennista siciliano. “Spero di ritornare l’anno prossimo e fare un’altra buona prestazione”. (ITALPRESS).

