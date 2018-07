Violante: “Davvero non ho ancora capito chi l’avrebbe fatta la Trattativa”

🔊 Ascolta l'articolo

– “Sto leggendo con attenzione le motivazioni della sentenza di Palermo, ho stima per il lavoro che stanno facendo i magistrati per la ricerca della verita’, ma francamente continuo ad avere piu’ di una perplessita’ sulla cosiddetta trattativa. Davvero non ho ancora capito chi l’avrebbe fatta”. Cosi’ al quotidiano la Rapubblica, Luciano Violante, ex presidente della commissione antimafia, che aggiunge: “Sbaglio o tutti i grandi capimafia sono detenuti o addirittura morti in carcere? Manca solo Messina Denaro -, ma verra’ anche il suo turno. Se mai ci fu una trattativa, fu tutta in perdita. Spero che la lettura della sentenza faccia capire”.

“Il processo e’ stato fatto, non c’e’ altro da dire”, sottolinea Violante, che spiega: “Quando nel 2009 ho letto sul Corriere della Sera una deposizione di Massimo Ciancimino, il figlio dell’ex sindaco, ho subito telefonato ad Ingroia per chiedere di essere sentito. Proprio in quelle settimane stava iniziando l’inchiesta, cioe’ 17 anni dopo il mio colloquio con Mori. Trovo davvero singolare che mi si contesti un ritardo nell’informare l’autorita’ giudiziaria: a chi avrei dovuto riferire se nel 1992 non c’era alcuna indagine in corso?”.

“All’epoca – aggiunge -, avevo cose piu’ importanti che sentire Brusca e Mori ai processi e non mi occupavo di antimafia, cercavo di fare nel miglior modo possibile il presidente della Camera”. Mori, racconta Violante, “mi spiego’ che aveva un’interlocuzione con Ciancimino, gli chiesi subito se avesse informato l’autorita’ giudiziaria. Mi rispose che intendeva avvalersi della facolta’ di gestire un confidente, dunque tenendo riservato il nome. Disse pure che era una cosa piu’ politica che giudiziaria”.

“Non ho mai avuto sentore di una trattativa”, conclude. (ITALPRESS)

