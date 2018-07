Facebook, stretta sugli under 13  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Stretta Facebook su chi ha meno di 13 anni. E’ quanto emerge dalle nuove linee guida operative date ai moderatori del social, che da ora in avanti potranno intervenire per bloccare i profili dei giovanissimi: sia in caso di segnalazione (come già accadeva) che per indagine diretta su un profilo dubbio, un account potrà ora essere bloccato.

“Non permettiamo a chi ha meno di 13 anni di avere un account – si legge sul blog ufficiale Facebook -. Se ci viene segnalato che un utente ha meno di 13 anni, i moderatori esaminano il contenuto del profilo per cercare di accertare l’età della persona. Se si ritiene che abbia meno di 13 anni, l’account verrà sospeso fino a quando la persona non fornirà la prova della propria età”. E ora, anche senza segnalazione, ogni moderatore potrà andare ‘a caccia’ di profili under 13.

IL REPORTAGE – La stretta arriva dopo un reportage dell’emittente britannica Channel 4, dal titolo ‘Inside Facebook: secrets of a social network’, in cui un giornalista è riuscito ad infiltrarsi come moderatore, raccontando di come siano ignorati gli utenti che sembrano avere meno di 13 anni. Dopo la messa in onda del servizio, il social ha fatto sapere di essersi messo al lavoro per aggiornare le linee guida, prevedendo così la possibilità di sospendere ogni account su Facebook e Instagram sul quale ci sia un forte sospetto che sia di un minore di 13 anni.

