Sintonia Conte-Juncker sui migranti 

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

“Sul fronte immigrazione oggi abbiamo fatto un altro importante passo in avanti. La risposta del Presidente Juncker, che ringrazio, di fatto accoglie il principio secondo cui l’immigrazione è una sfida europea, che riguarda tutti i 28 Paesi e che quindi richiede soluzioni europee e non di un singolo Paese”. Lo scrive il premier Giuseppe Conte postando la risposta del presidente della commissione Ue, Jean-Claude Juncker, alla lettera che il presidente del Consiglio aveva inviato sulla questione migranti.

LA RISPOSTA – “È un principio per cui, è cosa nota, ci siamo battuti con forza all’ultimo Consiglio europeo e che oggi, giorno dopo giorno, stiamo facendo diventare realtà. Sono felice – aggiunge Conte – di leggere che la Commissione Europea lavorerà con impegno e determinazione per attuare questo e gli altri principi che l’Italia ha fatto mettere nero su bianco nelle conclusioni del Consiglio europeo di giugno e che segnano indiscutibilmente un cambio di passo”.

‘GABINETTO DI CRISI’ – “E sono altrettanto soddisfatto che sia stata pienamente accolta anche la nostra proposta di creare un ‘gabinetto di crisi’ coordinato dall’Unione europea, proprio per gestire in maniera unitaria, coordinata e stabile l’emergenza immigrazione. Qui -scrive il premier riferendosi alla lettera pubblica su Fb- potete leggere la risposta integrale del Presidente Juncker. Vi accorgerete da soli che passo dopo passo stiamo realizzando quel cambiamento che, anche sul fronte della gestione dell’immigrazione, avevamo promesso”.

UE – In mattinata, la portavoce della Commissione europea per le Migrazioni, Natasha Bertaud, aveva detto: “Lavoriamo fianco a fianco con gli italiani per trovare soluzioni che funzionino per tutti e che mettano l’accento sul diritto delle persone e sul salvataggio di vite in mare. Il nostro direttore generale per gli Affari Interni è stato a Roma nei giorni scorsi: siamo in contatto permanente con gli italiani. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda”.

Riferendosi poi alla risposta del presidente Juncker alla lettera del presidente del Consiglio Conte, aveva ricordato come – nella missiva – il presidente della Commissione Ue “ha confermato che il lavoro della Commissione è in corso, che continuerà per tutta l’estate” e che “la settimana prossima” presenterà una proposta “per dettagliare i due concetti di cooperazione in materia di sbarco, sia nei Paesi Ue che nei Paesi terzi”, bipartizione prevista nella proposta avanzata il 27 giugno dall’Oim e dall’Unhcr.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.