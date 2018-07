Sentenza, non c’entrano gli appalti con la morte di Borsellino. I corleonesi non esistono più

🔊 Ascolta l'articolo

“Il processo (Stato-mafia ndr) ha assegnato a questa Corte un incarico ardio e pressoché titanico, perché i fatti sottesi alla principale fattispecie criminosa specificamente contestata, l’articolo 338 del Codice penale, hanno speso reso necessaria la ricostruzione di vicende complesse e mai del tutto chiarite che hanno riguardato la storia repubblicana in un arco temporale compreso tra la metà degli anni sessanta e i giorni nostri”. Così, i giudici della Corte d’assise di Palermo nella sentenza del processo sulla trattativa tra Stato e mafia.

“Può ritenersi certo che il dottor Borsellino nel periodo compreso tra la strage di Capaci e la sua morte si sia occupato del rapporto ‘Mafia e appalti’. Tuttavia, non vi è alcun elemento di prova che possa collegare tale evenienza alla improvvisa accelerazione che ebbe l’esecuzione del dottor Borsellino, se si tiene conto che nessuno spunto idoneo a collegare tra la vicenda ‘Mafia e appalti’ con la morte del dottor Borsellino è possibile trarre dalle dichiarazioni dei tanti collaboratori di giustizia esaminati a cui la vicenda era ben nota”.

E’ un passaggio delle motivazioni della sentenza del processo sulla trattativa tra Stato e mafia depositate oggi presso la cancelleria della Corte d’assise di Palermo. Il rapporto ‘Mafia e appalti’, realizzato dal Ros dei Carabinieri, aveva puntato l’attenzione sulla spartizione delle opere in Sicilia secondo un rigido schema a tre: mafia, politica e imprese.

“Oggi si può dire, come previsti da Giovanni Falcone, con riferimento alla naturale conclusione di tutti i fenomeni umani, compreso quello della mafia, uell’organizzazione criminale plasmata dai ‘corleonesi’ e caratterizzata da precise regole, e soprattutto, gerarchie, non esiste più”. Così i giudici della Corta d’assise nella sentenza del processo sulla trattativa tra Stato e mafia.

“Il che non significa che non esiste più la mafia – sottolinea il Presidente Alfredo Montalto- inteso come modello di comportamento non solo criminale, purtroppo profondamente compenetrato in alcune fasce della popolazione siciliana non solo di basso livello sociale, anzi non infrequentemente, la ‘spinta’ all’espansione del fenomeno proviene da esponenti di ceti sociali più elevati, quelli della borghesia e dei professionisti che più hanno interesse a un controllo territoriale, che lo Stato non sempre riesce ad assicurare e che garantisce loro di lucrare rendite di posizione”.

“E’ logico ritenere che Riina, compiacendosi dell’effetto positivo per l’organizzazione mafiosa prodotto dalla strage di Capaci, possa essersi determinato a replicare con la strage di via D’Amelio quella straordinaria manifestazione di forza criminale già attuata a Capaci per mettere definitivamente in ginocchio lo Stato e ottenere benefici sino a pochi mesi prima (quando vi era stata la sentenza definitiva del maxi processo) assolutamente per lui impensabili”. (Ter/AdnKronos)

