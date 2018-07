Opel astra ora ordinabile con motore 1.6 biturbo. Top di gamma

🔊 Ascolta l'articolo

Adesso e’ possibile ordinare la nuova Astra 1.6 BiTurbo Diesel con tecnologia di Riduzione catalitica selettiva (SCR). Il modello al vertice della gamma Astra con turbocompressore sequenziale a due stadi – disponibile nelle versioni berlina cinque porte e wagon Sports Tourer – rispetta gia’ la rigorosa norma Euro 6d-TEMP in materia di emissioni, che comprende le emissioni nell’uso reale quotidiano (RDE) misurate sulle strade pubbliche. Astra 1.6 BiTurbo Diesel 5 porte accelera da 0 a 100 km/h in 9,0 secondi, passa da 80 a 120 km/h in 7,1 secondi e raggiunge una velocita’ massima di 225 km/h. Prestazioni cosi’ elevate unite a consumi di carburante ridotti[1] (5 porte: ciclo urbano 6,5-6,2 l/100 km, ciclo extraurbano 4,2-4,0 l/100 km, ciclo misto 5,0-4,8 l/100 km ed emissioni di CO2 nel ciclo misto pari a 133-127 g/km; Sports Tourer: ciclo urbano 6,7-6,3 l/100 km, ciclo extraurbano 4,3-4,1 l/100 km, ciclo misto 5,2-4,9 l/100 km ed emissioni di CO2 nel ciclo misto pari a 137-131 g/km) rendono Astra BiTurbo una delle vetture piu’ efficienti nel segmento delle compatte. Accanto all’incredibile efficienza, la guidabilita’ e’ il principale punto di forza dell’unita’ top di gamma da 110 kW/150 CV. La coppia massima di 350 Newton metri e’ disponibile gia’ a partire da 1.500-2.250 giri. Grazie alla massa limitata del veicolo e alla risposta estremamente diretta dell’acceleratore, Astra 1.6 BiTurbo Diesel prende velocita’ molto rapidamente dai bassi regimi. Accoppiato al preciso cambio manuale a 6 rapporti, il quattro cilindri sale di giri in modo fluido e progressivo a tutti i regimi. Il motore e’ anche estremamente silenzioso, per cui l’abitacolo di Astra risulta particolarmente confortevole, tipicamente comodo e spazioso. Il processo SCR prevede l’iniezione della soluzione AdBlue nel flusso dei gas di scarico. La soluzione si decompone in ammoniaca. Quando gli ossidi di azoto (NOx) presenti nei gas di scarico entrano nel catalizzatore, l’ammoniaca reagisce con essi trasformandoli selettivamente in azoto e vapore acqueo, due sostanze innocue.

L’impegno di Opel a conformarsi rapidamente ai requisiti della norma Euro 6d-TEMP in materia di emissioni rientra nella strategia della Casa finalizzata a posizionare quest’ultima come leader nella riduzione delle emissioni. Il passo successivo verso la realizzazione di questo obiettivo e’ rappresentato dall’introduzione di quattro modelli elettrici entro il 2020, tra cui la prossima generazione di Corsa, che sara’ disponibile in versione elettrica, e Grandland X, che sara’ il primo ibrido plug-in di Opel. Nel 2024 la gamma Opel sara’ completamente elettrificata, con l’offerta di una versione elettrica, con propulsione a batteria o ibrida – per ogni modello, accanto a motori a combustione interna. Astra, votata “Auto dell’Anno” per l’Europa nel 2016, e’ uno dei modelli piu’ venduti della gamma Opel. Leggera, frugale e agile, e particolarmente comoda, Astra in versione berlina e Sports Tourer e’ una vettura eccezionalmente efficiente. Nonostante le dimensioni compatte, Astra offre molto spazio per le gambe dei viaggiatori, in particolare nei posti posteriori. Il bagagliaio della versione Sports Tourer puo’ raggiungere un volume di ben 1.630 litri e l’ampio vano di carico e’ facilmente accessibile grazie al portellone elettrico a richiesta, che si puo’ aprire e chiudere con un semplice movimento del piede sotto il paraurti posteriore. Oltre a montare una lunga serie di sistemi di assistenza alla guida come l’Allerta pre-collisione con Frenata automatica di emergenza e l’Avviso in caso di superamento involontario dei limiti di carreggiata con Sistema di mantenimento della corsia, Astra e’ la prima vettura del segmento disponibile con i fari anteriori full LED matrix. I fari IntelliLux LED« Matrix di Astra sono composti da 16 segmenti LED – otto su ogni lato del veicolo – che adattano automaticamente e costantemente lunghezza e distribuzione del fascio di luce a ogni situazione, senza pericolo di abbagliamento per gli altri utenti della strada. Tra le dotazioni a richiesta di Astra spiccano i sistemi di infotainment con schermo touch, comandi al volante e riconoscimento vocale. Questi sistemi consentono inoltre di utilizzare gli smartphone compatibili con il sistema di controllo vocale del telefono, come Siri o Google Assistant, e sono compatibili con Apple CarPlay e Android Auto. I prezzi in Italia partono da Ç 27.100 chiavi in mano (esclusa IPT), per Opel Astra 1.6 BiTurbo Diesel berlina cinque porte.

italpress

