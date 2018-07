Buscema, Corte dei Conti: “In Sicilia situazione difficile e complessa”

🔊 Ascolta l'articolo

“La presenza di aspetti contabili critici è stata posta in evidenza dal PG nell’esercizio della sua funzione istituzionale; si trattava di anomalie contabili e non gestionali, che comunque vanno valutate in sede di rendiconto”. Così, il Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema, commenta la richiesta di bocciatura del rendiconto avanzata lo scorso anno dal Pg della Corte dei conti della Sicilia. Un fatto mai accaduto prima. I magistrati denunciarono anomalie nella gestione dei beni culturali, nelle concessioni demaniali e nel controllo di ospedali, come il Giglio di Cefalù, e partecipate come Sicilia e-Servizi dove è stato vietato l’accesso agli ispettori regionali. Bocciata poi la nuova rete ospedaliera.

Il Presidente Buscema domani sarà proprio a Palermo per presiedere l’adunanza per il giudizio di parificazione “La Corte è particolarmente sensibile ai riflessi sulla finanza pubblica delle attività sociali a tutela dei bisogni essenziali della collettività – spiega Buscema all’Adnkronos – In tutte le Regioni la Corte ha sempre posto particolare attenzione a questo tema, particolarmente avvertito dai cittadini, anche in questa Regione che presenta situazioni a volte difficili e complesse”.

E ancora: “La salute è un bene primario che va adeguatamente tutelato e non dobbiamo dimenticare che le aspettative di vita sono aumentate comportando quindi una maggiore richiesta di assistenza”.

La corruzione si “annida soprattutto dove non c’è trasparenza”. “Il panorama delle fattispecie pervenute all’esame delle Sezioni della Corte comprende varie forme di

mala gestio che si annidano, proliferando velocemente, soprattutto dove non c’è trasparenza”, spiega Buscema. “Inoltre, le deroghe normative talvolta fanno abbassare i livelli di garanzia e quindi il rafforzamento dei controlli può contribuire a ripristinare la

correttezza della gestione – aggiunge- In questo senso, ritengo che il

ruolo della Corte dei conti sia molto importante”. “Ho in più occasioni ricordato che il

primo antidoto alla corruzione è la trasparenza. E la Corte dei conti, nel garantire la correttezza delle scritture contabili delle amministrazioni pubbliche, assicura il rispetto di tale principio”. “Inoltre, questo compito è agevolato dalla ramificazione di questo Istituto su tutto il territorio nazionale che le consente di essere più vicino ai bisogni della collettività -dice- Ovviamente la Corte, Giudice dell’Erario, intende contrastare il

fenomeno in sinergia con le altre magistrature, anche attraverso la partecipazione a livello comunitario a diverse Istituzioni così da confrontare le reciproche esperienze”.

La fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione si rafforza “con un valido sistema di controlli e garanzie volto ad assicurare la corretta gestione delle risorse e dei conti pubblici”. I controlli possono “arginare inefficienze e abusi”, “contribuire a far superare una certa diffidenza dei cittadini nei confronti delle istituzioni e a soddisfare il naturale bisogno di tutela della collettività”. Ne è convinto il Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema. “Il ruolo di garanzia costituzionalmente svolto dalla Corte dei conti a servizio dello Stato comunità – continua – può risvegliare la fiducia e rafforzare il dialogo fra i cittadini e lo Stato, elementi indispensabili per un proficuo rapporto di civile convivenza”.

AdnKronos

