Fiammetta Borsellino in Commissione antimafia. Fava:”Ascolteremo Boccassini, Scotti e Di Matteo”

E’ in corso, a Palazzo dei Normanni, a Palermo, l’audizione in Commissione regionale antimafia di Fiammetta Borsellino. A convocare la figlia del magistrato Paolo Borsellino, ucciso 26 anni fa nella strage di via D’Amelio, e’ stato il presidente della Commissione dell’Ars, Claudio Fava, a seguito della sentenza del processo Borsellino Quater, che aveva definito via D’Amelio uno dei piu’ grandi depistaggi giudiziari della storia della Repubblica Italiana. Alle 16, nella sala stampa dell’Assemblea regionale siciliana, Claudio Fava rappresentera’ ai giornalisti un report dell’audizione alla figlia del giudice. Prima dell’ingresso in Commissione antimafia, Fiammetta Borsellino non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti. Ha precisato: “Il contenuto di cio’ che diro’ e’ gia’ desecretato, perche’ sono le mie 13 domande che sono oggi pubblicate sul quotidiano la Repubblica”.

“L’audizione di oggi non e’ stato un atto dovuto, ma una scelta di questa Commissione. Convocheremo non solo le persone nominate da Fiammetta Borsellino, ma anche altri”. Cosi’ il presidente della Commissione regionale antimafia, Claudio Fava, in conferenza stampa, a Palazzo dei Normanni, a Palermo, a conclusione dell’audizione di Fiammetta Borsellino. “E’ possibile che chiederemo ai Servizi di avere dei documenti”, ha sottolineato Fava.

“Saranno ascoltati il giudice Nino Di Matteo e la dottoressa Boccassini, ma anche il dottor Genchi e l’ex ministro degli Interni, Vincenzo Scotti. Altri nomi li elaboreremo nei prossimi giorni”. Cosi’ in conferenza stampa il presidente della Commissione regionale antimafia, Claudio Fava, dopo avere audito Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino, ucciso insieme alla scorta 26 anni fa in via D’Amelio, a Palermo. (ITALPRESS).

