Design: 30 giovani creativi al servizio del cibo

Piatti che mantengono calde le portate, un carrello dei bolliti smontabile, un piatto da buffet ergonomico che sta nel palmo di una mano, una salsiera concepita come una tavolozza, vassoi e glacette con forme particolari e materiali innovativi, originalissime luci da buffet. E’ solo una piccola parte dei 30 progetti ideati dagli altrettanti studenti del corso ‘Design for food’ che ha debuttato all’inizio dell’anno accademico presso l’Isia di Faenza, l’Istituto superiore per le industrie artistiche.

Una delle caratteristiche che rendono l’Isia una realtà importante nel panorama dell’alta formazione sono i rapporti diretti con il mondo dell’industria e della ricerca, tramite il coinvolgimento nei corsi di professionisti del design, docenti universitari ed esperti di diversi settori: proprio da qui nasce la collaborazione tra Bibendum Group e il corso di ‘Metodologia della progettazione II con modellazione fisica’.

Quanto è in grado, il design, di migliorare e innovare prodotti e processi produttivi? Questa la domanda di partenza del corso: Sabrina Lazzereschi, socia fondatrice e art director di Bibendum, ha fatto conoscere agli studenti il mondo del catering di alto livello, spiegando loro le caratteristiche di questo tipo di lavoro e focalizzandosi soprattutto sulle necessità. L’obiettivo era quello di creare e progettare oggetti belli, utili per gli avventori e in grado di agevolare il lavoro di chi sta in cucina e serve a tavola: prodotti, insomma, che contribuiscono al miglioramento del rapporto tra il cibo e l’uomo.

E’ questa l’essenza del ‘design for food’, il design di tutti i prodotti utili a tagliare, mescolare, contenere, preservare cucinare e presentare il cibo: forma e packaging sono fondamentali in questo ambito, poiché hanno sia una funzione pratica che comunicativa. Con questo scopo ambizioso i ragazzi si sono messi all’opera e durante l’anno accademico hanno trasformato le ricerche effettuate in cucina, in studio e in laboratorio in prodotti da portare sulla tavola o da utilizzare nei buffet.

Bibendum Group nasce a Modena nel 1998 come una piccola realtà di nicchia e oggi, 20 anni dopo, si regala una nuova grande sede in città, regno della chef Marta Pulini e della sua brigata che, insieme alla creatività di Sabrina Lazzereschi e al rigore manageriale di Gaia Lapini costituiscono l’anima di Bibendum. In questi due decenni sono cambiati i numeri – da poche decine di persone per evento ieri, fino a

1.000 e oltre oggi – ma non la sua missione, chiara sin dal nome, che

riprende un verso di Orazio – ‘Nunc est bibendum’ (‘Ora si deve brindare’) – in cui il poeta esorta a fare festa.

Bibendum Group è una realtà aziendale che in questi anni è diventata il punto di riferimento per gli eventi di grandi realtà internazionali di tutti i settori: dall’automotive (con clienti come Audi, Porche, Lamborghini, Maserati) alla moda (Prada, Jimmy Choo, Cavalli, Calvin Klein, solo per citarne alcuni), dal lusso (Bulgari, Cartier, Mont Blanc) al lifestyle (Lavazza, Nespresso), dal design (B&B Italia, Elle

Décor, Hermes Home, Pirelli,Natuzzi, Wallpaper) alla tecnologia (Google, Twitter,, Instagram), dai media (Condé Nast, Mediaset, Rai, Rcs, Sky Tv) fino alla finanza (Banca Fineco, Bank of New York, Bper Banca).

