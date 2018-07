Ars, Commissione Statuto a Amata, Fdi. E succede il finimondo

🔊 Ascolta l'articolo

– “Prendo le distanze dalla votazione di oggi in commissione Statuto. Non mi riconosco nelle scelte fatte che vedono indicato un ufficio di presidenza all’interno del quale non vi è traccia di posizioni autonomiste a tutela dello Statuto”. A dirlo è Vincenzo Figuccia, parlamentare dell’Udc all’Assemblea regionale siciliana, dopo l’elezione, avvenuta oggi, di Elvira Amata (Fratelli d’Italia) alla presidenza della commissione Statuto di Palazzo dei Normanni. Una scelta non gradita al leader del movimento sicilianista Cambiamo la Sicilia che per protesta non ha partecipato ai lavori. Figuccia punta il dito contro “una logica spartitoria che nulla ha a che fare con le riforme a favore dei siciliani. Scelte inadeguate. Lo Statuto merita maggiore rispetto e le riforme vanno affrontate con competenza e consapevolezza. Avviare una commissione così importante senza aver pianificato le scelte da compiere nei prossimi mesi, lo considero un attentato alle specificità statutarie”.

Nell’ufficio di presidenza entrano anche Elena Pagana (M5s) e Baldo Gucciardi (Pd), come vicepresidenti e Giuseppe Milazzo, capogruppo di Forza Italia, come segretario. Critica anche la posizione di Antonella Pititto, presidente del partito indipendentista dei ‘Siciliani Liberi’. “Alla fine ha vinto l’inciucio – dice – con la complicità del M5s e del Pd. E’ la vittoria del presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, degli inciucisti e dei gattopardisti. Soprattutto i grillini, che in campagna elettorale si erano impegnati nella difesa, nell’applicazione e attuazione dello Statuto autonomistico, hanno tradito il popolo siciliano consegnando la guida della commissione a una parlamentare espressione di Fratelli d’Italia, il partito più centralista e distante dall’identità autonomista siciliana”. Per Pititto si tratta di “una scelta scellerata”. “E’ stata persa un’occasione importante – dice -. E ora il rischio è che la carta statutaria venga ulteriormente svilita dai partiti italiani”

– A gettare acqua sul fuoco, invece, è la capogruppo dell’Udc all’Ars, Eleonora Lo Curto. “Desidero augurare buon lavoro alla collega Elvira Amata, eletta oggi presidente della commissione Statuto. Sono certa che svolgerà questa importante funzione con l’impegno e la dedizione che merita un organismo parlamentare dal quale passano le leggi di revisione dello Statuto e le norme per una piena applicazione dello stesso. Confido molto sul fatto che la presidente Amata possa dare un impulso notevole nell’esame delle questioni normative attinenti l’ottemperanza alle previsioni fiscali in materia tributaria e fiscale”.

Critico anche il Pd. “Non abbiamo mai partecipato e non parteciperemo ai lavori della Commissione Statuto – dicono i parlamentari dem Baldo Gucciardi e Antonello Cracolici insieme al capogruppo Giuseppe Lupo -. Il Pd è contrario alla costituzione della commissione Statuto perché nasce senza un credibile programma dei lavori. Siamo contrari al proliferare di commissioni solo per creare nuove poltrone senza alcuna utilità”. (Loc/AdnKronos)

