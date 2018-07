Palermo, baby gang dedita a furti e rapine. Arrestati tre minorenni

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Gli Agenti della Squadra mobile della Polizia di Stato di Palermo hanno arrestato tre minorenni con l’accusa di essere responsabili di furti e rapine, alcune violente, nei pressi del Foro Italico. Gli arrestati sono i tre minori palermitani A.S., 14 anni; J.S.e F.F., di 16, tutti destinatari di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare. Nei confronti di A.S. e di F.F., e’ stata applicata la misura cautelare della custodia presso l’Istituto penale minorile, mentre nei confronti di J.S. e’ stata applicata la misura cautelare del collocamento presso una comunita’. Il gruppo, una vera e propria baby gang, era composto anche da altri giovanissimi ma tutti di eta’ inferiore ai 14 anni e, quindi, non imputabili. Almeno quattro sono gli episodi che vengono contestati ed in tutti e’ sempre presente A.S. Comune il modus operandi: i giovani malfattori, approfittando della superiorita’ numerica, circondano le vittime, loro coetanee, al Foro Umberto I e con violenza e sotto la minaccia di una pistola, si facevano consegnare o tentano di farsi consegnare, denaro e telefonini. Il primo episodio risale al 31 maggio, una rapina compiuta da A.S. e da altri due giovanissimi non imputabili. Ad essere aggrediti erano stati due loro coetanei: bottino un telefono cellulare. Il secondo episodio contestato risale al 7 giugno 2018: anche in questo caso, due giovani, a piedi ed in orario notturno, erano stati aggrediti sul lungomare del Foro Italico da tre malviventi che, pistola in pugno, avevano ottenuto il cellulare di una delle vittime.

Di questo episodio di rapina sono accusati A.S. e J.S. Il terzo episodio contestato e’ una tentata rapina che risale allo scorso 1 Luglio e si e’ verificato, ancora una volta, al Foro Italico: due giovani sono stati accerchiati da 8 malviventi. Gli aggressori hanno chiesto denaro e la consegna degli zaini. I partecipanti a questa rapina, identificati dai poliziotti sono A.S., F.F. ed altri tre. A.S. insieme ad altri due giovanissimi, infine, e’ anche accusato di avere rubato computer e materiale informatico della Fondazione Manifesta 12 all’interno del Teatro Garibaldi. Su questo episodio hanno fatto luce le indagini degli agenti del Commissariato Oreto-Stazione, i quali, dopo i sopralluoghi, sono riusciti a leggere i fotogrammi del sistema di videosorveglianza della struttura identificando A.S. e altri due complici che hanno raggiunto i locali del teatro passando dal tetto e rompendo una finestra. Altri componenti del gruppo erano stati gia’ identificati subito dopo il furto e denunciati dai poliziotti del Commissariato. In quella circostanza, parte della refurtiva fu ritrovata e riconsegnata alla Fondazione. (ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.