A Palermo nasce Lumsa Digital Hub dedicato alle Start Up

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Presentato a Palermo il Lumsa Digital Hub un incubatore di imprese che lavora su due spazi diversi: nella sede siciliana dell’Ateneo e a Sanlorenzo Mercato. L’iniziativa nasce dalla dalla partnership fra Digital Magics Palermo (sede siciliana di Digital Magics, tra i piu’ importanti business incubator di startup digitali “Made in Italy” attivo su tutto il territorio italiano e quotato all’AIM di Borsa Italiana, in collaborazione con la societa’ partner Factory Accademia) Universita’ Lumsa, Bnl Gruppo Bnp Paribas e Sanlorenzo Mercato. Il nuovo incubatore lavora su due spazi che collaborano in maniera sinergica e complementare: il primo nella sede palermitana dell’Ateneo, dove studenti e giovani talenti digitali siciliani seguiranno corsi di formazione sull’innovazione, workshop e seminari su temi chiave come strategie di business e sviluppo, comunicazione e marketing, coding, design, aspetti legali e finanziari. All’interno dell’universita’ ci saranno aree e uffici per affiancare i fondatori delle startup di diversi settori. Il secondo spazio, Sanlorenzo Lumsa digital hub, situato all’interno del mercato, e’ un incubatore verticale dedicato alle startup innovative digitali che incentra le sue attivita’ nei settori del FoodTech, AgriTech e TravelTech: uno spazio di coworking nato per creare, condividere e accelerare l’innovazione in Sicilia. “Con questa nuova piattaforma vogliamo portare l’innovazione in tre settori chiave per l’economia siciliana e nazionale – dichiara Marco Gay, Amministratore Delegato di Digital Magics – Le Pmi e l’industria del food, dell’agroalimentare e del turismo rappresentano un patrimonio straordinario del nostro Paese che esportiamo in tutto il mondo. Il nostro obiettivo a Palermo e’ quello di favorire lo sviluppo di un ecosistema locale ideale per la nascita e la crescita delle startup digitali, come abbiamo gia’ fatto a livello nazionale creando il piu’ importante hub di innovazione per il Digital made in italy con startip e Talent Garden”.

“Credo fortemente nel progetto e sono convinto che dara’ una spinta importante per la formazione 4.0 e il futuro dei giovani talenti digitali siciliani e per l’innovazione delle nostre imprese – ha dichiarato Alessandro Arnetta, Partner di Digital Magics Palermo e CEO di Factory Accademia – Stiamo gia’ collaborando con altri incubatori verticali italiani e internazionali perche’ vogliamo che le startup FoodTech, AgriTech e TravelTech di tutto il mondo vengano qui a Palermo a sviluppare le loro tecnologie innovative. L’Italia e’ leader riconosciuto a livello globale su questi temi e anche per l’innovazione faremo da guida”. “L’enogastronomia, l’agroalimentare e il turismo sono settori strategici per il Sud, trainanti per l’economia italiana e fiore all’occhiello del Made in Italy nel mondo – afferma Francesco Bonini, Rettore dell’Universita’ Lumsa – vogliamo offrire alla citta’ di Palermo e ai nostri tanti brillanti studenti e laureati, nuovi strumenti in grado di mettere in funzione un nuovo motore di sviluppo economico e sociale fortemente incentrato sui giovani, su una generazione che nonostante le difficolta’ ha dimostrato piu’ volte di saper e poter innovare”.

“Risposte nuove per domande antiche: anche l’agroalimentare vira verso il digitale, con nuove esigenze che partono dal consumatore e risalgono l’intera filiera fino ai produttori diretti. Chi opera in questo settore ha il dovere di tenere il passo dell’innovazione e Sanlorenzo Mercato vuole stare in prima fila: un luogo dove queste risposte prendono vita, si mettono in gioco e diventano valore condiviso per la comunita’”, dice Dario Mirri, Amministratore Unico di Sanlorenzo Mercato. Alle 17:30 ci sara’ l’evento di presentazione, aperto al pubblico, nell’Aula Magna della Lumsa – in Via Filippo Parlatore 65 – e che vedra’ coinvolti anche: Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo; Alessandro Albanese, Presidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna; Gaetano Armao, Vice Presidente Regione Siciliana e Assessore all’Economia; Giovanni Battista Dagnino, Professore Ordinario di Economia Aziendale dell’Universita’ LUMSA; le startup innovative Morpheos, Keix, Macingo, SpidWit, SmartIsland e Toofoody.(ITALPRESS)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.