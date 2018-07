Consorzio Doc Sicilia, stop in Ue a Nero d’Avola proveniente dalla Australia

🔊 Ascolta l'articolo

Solo il Nero d’Avola prodotto

in Sicilia può essere etichettato come tale nell’Unione europea: lo

sottolinea l’Icqrf (Ispettorato centrale della tutela della qualità e

repressione frodi dei prodotti agroalimentari) che con un

provvedimento ha segnalato l’irregolarità dell’immissione nel mercato

del Regno Unito di Nero d’Avola imbottigliato in Australia”. Lo rende

noto un comunicato del Consorzio di tutela vini doc Sicilia.

“L’Ispettorato del ministero delle Politiche Agricole – fa presente –

ha avviato una procedura per il ‘sospetto di non conformità’ dopo aver

verificato che venti siti Internet del Regno Unito hanno

‘pubblicizzato’ e immesso sul mercato Ue vini prodotti in Australia

che utilizzano la menzione della varietà di uva ‘Nero d’Avola’, che

invece è riservata unicamente ai produttori delle denominazioni di

origine siciliane. La segnalazione dell’Icqrf è volta anche a tutelare

i consumatori del Regno Unito e dell’Ue”.

“Nell’atto di notifica sulle irregolarità riscontrate, inviato al

Dipartimento dello sviluppo, degli alimenti e delle politiche rurali

(Defra) e alla Food Standards Agency (Fsa) del Regno Unito, l’Icqrf

sottolinea come l’evocazione di vini Dop italiani è provocata sia

dall’utilizzo di una varietà di vite che il consumatore europeo

percepisce come legata al territorio siciliano, sia con il continuo

uso dei termini ‘Sicily’ e ‘Sicilian’ che spesso sono usati per

descrivere e pubblicizzare i vini australiani sui siti web segnalati”,

prosegue.

“L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi

dei prodotti agroalimentari, nella nota, ricorda che in tema di

importazione di vini nell’Unione europea – riferisce il Consorzio – si

applicano le disposizioni dell’Unione in materia di etichettatura e di

denominazioni di origine e indicazioni geografiche, fatte salve

disposizioni contrarie previste da accordi internazionali. E che i

prodotti con un’etichettatura o una presentazione non conformi alle

pertinenti disposizioni stabilite dai regolamenti non possono essere

commercializzati nella Ue né esportati”.

“L’Icqrf ha chiesto alle autorità del Regno

Unito di attivare gli opportuni controlli per far cessare ogni

possibile illecita commercializzazione nell’Ue di vini australiani

etichettati con l’indicazione della varietà di vite ‘Nero d’Avola’ ai

fini di tutelare i consumatori britannici e le denominazioni di

origine protette italiane, prodotte in Sicilia, a cui tale menzione è

riservata”, avverte.

Antonio Rallo, presidente del Consorzio di tutela vini doc Sicilia,

sottolinea che “la crescita dell’imbottigliato della Doc Sicilia, nei

primi sei mesi del 2018, ha toccato quota +144%, rispetto allo stesso

periodo del 2017: questo successo fa diventare più elevato il rischio

di un uso improprio della nostra denominazione”.

“I nostri sforzi per assicurare il rispetto del disciplinare di

produzione della Doc Sicilia – spiega Maurizio Lunetta, direttore del

Consorzio di tutela vini doc Sicilia – non conoscono sosta. Vigiliamo

in modo costante contro atti di contraffazione che possano danneggiare

i produttori che hanno scelto di aderire al nostro sistema di

controlli che viene assicurato dagli agenti vigilatori incaricati dal

Consorzio e dall’ufficio della Repressione frodi del ministero”. Ad

aprile, durante il Vinitaly 2018, il Consorzio di tutela vini doc

Sicilia ha rinnovato per il secondo anno consecutivo l’accordo sulla

vigilanza sul territorio nazionale con il Consorzio Prosecco Doc:

l’obiettivo – che si è rivelato vincente – è quello di implementare la

forza dei controlli e creare economie di scala

