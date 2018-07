L’Anief raddoppia i numero di rappresentanti sindacali nella scuola

🔊 Ascolta l'articolo

A distanza di tre mesi esatti dal rinnovo delle elezioni della rappresentanza sindacale nella scuola, svolte il 17, 18 e 19 aprile scorsi, l’Anief ha reso pubblici i dati definitivi relativi ai risultati elettorali che hanno permesso alla giovane sigla sindacale di raddoppiare il numero di Rsu elette e raggiungere la rappresentativita’ nazionale, sempre aspettando la ratifica da parte dell’Aran attesa per l’inizio autunno. L’andamento dei dati numerici conseguiti, presentati nel corso del Consiglio nazionale svolto Terrasini, in provincia di Palermo, e’ piu’ che significativo. Dopo avere depositato 4.948 liste negli istituti autonomi presenti su tutto il territorio nazionale, a fronte di 8.349 scuole complessive, l’Anief conferma di avere abbondantemente superato la soglia del 5% media richiesta, con delle province che hanno raggiunto un vero exploit di consensi: dagli esiti presentati, complessivamente il sindacato ha ottenuto quasi 56 mila voti, concentrati nel 60% delle scuole pubbliche. Un risultato che, affiancato alle 41 mila deleghe sindacali, permettera’ all’organismo sindacale guidato dal professor Marcello Pacifico di sedersi al tavolo della contrattazione nazionale.

In Sicilia, il sindacato autonomo ha piu’ che raddoppiato il numero di voti minimi necessari, superando l’11% di adesioni da parte dei docenti e Ata che hanno partecipato al voto lo scorso aprile, portandosi davanti anche a sindacati gia’ rappresentativi come lo Snals e la Gilda: stiamo parlando di 9.884 voti che collocano l’Isola al primo posto, come regione, in termini di preferenze conseguite. In Lombardia e Campania l’Anief e’ stata votata, rispettivamente, da 8.434 e 7.793 lavoratori della scuola. Di rilievo sono i risultati raggiunti anche in Molise (dove si e’ sfiorato l’11% di consensi, collocandosi addirittura sopra la Cisl) e in Abruzzo (dove con il 10,1% e’ stata sorpassata la Gilda).

A livello provinciale, rilevante e’ quanto accaduto a Napoli, dove il giovane sindacato ha riscosso ben 5.065 preferenze. Ottime performance sono state realizzate anche a Milano e Roma, con 3.819 voti ottenuti nel capoluogo lombardo e 3.078 nella capitale. Di rilievo pure le votazioni di Torino, con 2.765 voti. A commentare i risultati raggiunti e’ stato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, che aprendo i lavori del Consiglio nazionale si e’ soffermato sulla presenza sempre piu’ incisiva della sigla sindacale all’interno della realta’ scolastica italiana: “Rispetto alla precedente tornata elettorale – ha sottolineato il sindacalista – abbiamo piu’ che raddoppiato il numero di liste presentate e questo ha sicuramente inciso sul risultato finale, visto che abbiamo anche ottenuto oltre il doppio di voti manifestati nel 2015. E lo stesso esito piu’ che positivo ha riguardato la quantita’ di Rsu che oggi ci rappresenta”.

“Quello che ci conforta – ha continuato Pacifico – e’ l’andamento esponenziale che si e’ ottenuto in diverse province, sempre rispetto alle elezioni precedenti: a Milano, ad esempio, abbiamo piu’ che triplicato i consensi; a Napoli, Roma e Torino abbiamo incrementato il numero di preferenze conseguite di circa due volte e mezzo. Siamo orgogliosi, piu’ in generale, dell’esito raggiunto in Sicilia, Lombardia e Campania, dove il risultato e’ nettamente superiore rispetto a quello raggiunto lo scorso triennio”.

“Per noi si tratta di una tappa fondamentale, verso obiettivi importanti, ma e’ solo l’inizio di un percorso. Subito dopo l’estate, designeremo i Terminali associativi, i Tas, cercando di coprire tutte le scuole autonome presenti sul territorio nazionale. Appena, a breve, l’Aran certifichera’ la rappresentativita’, organizzeremo inoltre una serie di assemblee sindacali territoriali cercando di coprire il maggior numero di comuni e scuole. Il nostro progetto di far crescere una nuova realta’ sindacale, alternativa a quella statica e allo stallo totale che si autoconservava da trent’anni – conclude il presidente Anief – si sta sempre piu’ concretizzando”. (ITALPRESS)

