Procura chiede due punti di penalizzazione per il Parma. Il Palermo già in serie A?

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Due punti di penalizzazione per il Parma Calcio nella stagione 2017/2018: questa la richiesta sanzionatoria avanzata dalla Procura della Federcalcio durante il procedimento sui fatti legati alla partita Spezia-Parma, ultima giornata dello scorso campionato di Serie B. Con una simile penalizzazione, il club ducale perderebbe la promozione in Serie A.

Il Parma e’ chiamato a rispondere per responsabilita’ oggettiva per il comportamento del suo tesserato Emanuele Calaio’, accusato di tentato illecito ex articolo 7 del codice di giustizia sportiva. “Riteniamo che la sanzione debba essere applicata alla stagione appena conclusa per essere afflittiva – ha osservato Gioacchino Tornatore, procuratore federale aggiunto – Se invece questo tribunale ritiene che la sanzione debba venire applicata al prossimo campionato di Serie A, questa procura chiede di poter rimodulare la richiesta per renderla afflittiva nei confronti del Parma e dunque chiede sei punti di penalizzazione”. Per Calaio’, invece, la Procura federale ha chiesto una squalifica di 4 anni e un’ammenda di 50 mila euro.

Il Palermo e’ stato ammesso come parte interessata al procedimento sportivo davanti al Tribunale federale nazionale della Federcalcio sui fatti legati a Spezia-Parma, ultima giornata dello scorso campionato di Serie B. Il Tfn, presieduto da Mario Antonio Scino, ha accolto l’istanza della societa’ siciliana in quanto, qualora il Parma dovesse essere penalizzato, “portatrice di un interesse diretto per la posizione di classifica e per aver disputato la finale di playoff”. Il tribunale ha invece ritenuto inammissibile l’istanza di ammissione presentata dal Venezia

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.