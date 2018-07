La dazione di consensi Pd ai 5 Stelle in Sicilia fa arrabbiare Lupo, Tagliavia critico

🔊 Ascolta l'articolo

Il dibattito all’interno del Pd è vivace anche in Sicilia, ma scorre su canali informali. I social, soprattutto. Il partito vive delle dichiarazioni dsei leaders regionali nella prospettiva di un congresso che rispetto al passato vedrà una geografia profondamente diversa. Fra renziani e i Dem di Franceschini la distanza si allunga e non mancano le uscite polemiche. E’ prevedibile quindi un riposizionamento delle principali componenti, a cominciare dai “partigiani” di Antonello Cracolici.

Giuseppe Lupo, capogruppo parlamentare PD all’Ars, commenta su FB, il giudizio severo di Tommaso Nannicini sulla classe dirigente del centrosinistra nel Sud d’Italia. “In un’intervista a La Repubblica di oggi Tommaso Nannicini, componente della nuova segreteria di Martina, afferma “Al sud, hanno votato 5S non per mettersi in fila per il reddito di cittadinanza, ma magari perché stufi di stare in coda dietro a una politica delle clientele”, ricorda Lupo. “Trovo sbagliata e troppo riduttiva questa valutazione. La verità è che hanno votato 5s perché il PD non ha una proposta credibile per il Sud. Il PD non ha ancora capito che la prima diseguaglianza da combattere è quella tra Nord e Sud, tra opportunità di lavoro, reddito, scuola, università, sanità, infrastrutture e perfino speranza di vita. Chi ha votato 5s resterà deluso perché il movimento 5s ha tradito il Sud ed è “ostaggio” della Lega. Sono elettori che chiedono al PD di cambiare e di lanciare una proposta forte per il riscatto del Mezzogiorno. L’occasione per farlo sarà il prossimo congresso. Semplicemente #PrioritàSud”

Mimmo Binaggia, sempre su FB, sostiene che quella di Lupo “È un’analisi a cui bisogna dare una forte spinta rinnovando una classe politica abbastanza stanca e priva di capacità di incidere nei piccoli comuni come nelle aree metropilatane per cercare in mezzo alla gente di percepire i segnali di malcontento che hanno determinato una svolta verso movimenti che spingono sulle motivita’ dei cittadini stanchi delle solite e scontate illusioni.”

Roberto Tagliavia, anche lui su FB, spirito libero, è molto critico sulle valutazioni di Lupo. “Priorità sud” mi ricorda “più sud nel partito” per rispondere a “più partiti per il sud” e altre amenità”, scrive. “Comu finìu? A distanza di tanti anni siamo ancora a questo ?! Di fronte alla profondità e vastità della crisi?!”. E conclude: “Io i miei passi li ho già fatti scrivendoci addirittura un libro. Continuo, contribuendo alla stesura del documento del circolo PD Palermofutura e partecipando a ogni incontro dove mi si invita.Il Pd siciliano siamo tutti coloro che vogliono dare a questa regione una prospettiva democratica ed esistiamo”.

