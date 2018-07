Trapani, il padrone lo getta in mare con pietra al collo, ma il cane si libera del collare e si salva

🔊 Ascolta l'articolo

Il movente è oscuro, può trattarsi del gesto di un individuo fuori di testa: ha gettato in mare il suo cane dopo avergli legato una pietra al collo. L’episodio si è svolto a Valderice, in provincia di Trapani, ed è stato raccontato da I News. Ma non è la disumana scelta di gettare l’animale in mare per ucciderlo l’unico motivo per il quale l’evento è degno di nota. Il cane, infatti, è riuscito a liberarsi del collare al quale era stata legata la corda con la pietra ed a raggiungere la riva, dove ha trovato dei bagnanti pronti a prestargli soccorso, avendo assistito alla scena.

Chiamata dai bagnanti è intervenuta la polizia municipale, che ha proceduto all’identificazione del cane grazie al microchip di cui era dotato. E’ stato identificato anche il proprietario dell’animale, il quale ha dato una sconcertante versione per spiegare il suo proposito. Aveva gettato in mare il cane perché “si doveva fare il bagno per lavarsi un pò”. E la pietra al collo? La polizia ha perciò denunciato il proprietario per il reato di maltrattamento e gli ha sequestrato il cane.

A proposito, è una femmina, e si chiama Mia.

