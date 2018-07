Giochi di potere, chi comanda? Salvini, Di Maio, Giorgetti, Mattarella o…

🔊 Ascolta l'articolo

In corso giochi di potere, game on line, che si disputa fra social e microfoni radio-televisivi. E’ possibile che una volta indossata la maschera di Terminator, a prescindere dai risultati, Matteo Salvini non possa più togliersela, spaventato dall’idea che cambiando rotta, o mitigando la sua azione di sfondamento, venga giudicato un perdente e decretata la sua sconfitta politica. Perciò deve andare avanti come un carro armato e non fermarsi nemmeno davanti al buonsenso. Il suo collega vice presidente, Luigi Di Maio, ha elogiato Sergio Mattarella, intervenuto per mettere fine alla sceneggiata di Trapani, dove la Diciotti, unità della Guardia Costiera italiana, non sapeva che pesci pigliare in ordine allo sbarco del 67 migranti, su cui lavorava la Procura locale.

Il Presidente del Consiglio, dopo la telefonata del Quirinale, non ha indugiato e, avvertiti Salvini e Toninelli, ha disposto l’ordine di sbarco. Quindi, sul piano concreto, il Ministro dell’Intervento avrebbe rimediato solo una cattiva figura.

Ma non è affatto così’, avvertono coloro che monitorano il consenso salviniano. Resterebbe lui, il vincitore morale, perché sulla questione migranti la paura, pur ingiustificata, fa novanta, e chiunque alzi un muro, fosse anche un muretto, incontrerebbe il favore popolare.

E’ in questo contesto che Salvini si tuffa senza preoccuparsi minimamente delle conseguenze e dei risultati concreti. La prova di questo atteggiamento arriva a stretto giro di posta con l’immancabile tweet. “Tutti richiedenti asilo, tutti arrestati per spaccio. Via, via, VIA! #tolleranzazero”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini commenta l’arresto per spaccio di sei richiedenti asilo ospiti di un centro d’accoglienza a Sovigliana di Vinci (Firenze).

“Salvini è il ministro dell’Interno e il segretario della Lega. In realtà è anche il vero capo del governo”, avverte perciò Speranza, leader di Leu. “I Cinque Stelle non sono in grado di arginare il suo strapotere. E lo dico con profonda inquietudine perché sappiamo distinguere e i Cinque Stelle sono tutt’altra cosa rispetto alla Lega di Matteo Salvini. Di Maio elogiando il presidente Mattarella ha nei fatti sconfessato Salvini”.

Il barcone di legno su cui navigavano da due giorni sono stati trasferiti sulla nave della Gdf, dopo essere stato raggiunto dalla Guardia Costiera, riconfermando la volontà del governo di non inseguire Salvini, che mostra i muscoli. Il trasferimento sulle imbarcazioni militari è avvenuto al largo di Linosa, la più piccola delle isole Pelagie. Le donne e i bambini sono stati portati invece a Lampedusa a bordo della motovedetta della Guardia costiera. Adesso si attende di conoscere dal Viminale e dal Ministero dei Trasporti il porto di approdo. Al momento sono due i porti sicuri più papabili: Pozzallo (Ragusa) e Porto Empedocle (Agrigento).

Mentre si discetta sul futuro prossimo del governo gialloverde in riferimento alle due posizioni opposte in materia di accoglienza, gli esperti avvertono che è ripresa la rotta di Lampedusa. L’assenza delle ONG su questo tratto di Mediterraneo ha due conseguenze: la crescita del numero dei morti, com’è provato dai recenti naufragi, e la scelta dei mercanti di esseri umani, libici e non solo, di mettere in mare i gommoni con la rotta più vicina, Lampedusa.

Si tornerebbe all’antico insomma. La chiusura dei porti non provoca la fine dell’esodo. Fino a quando c’è una domanda di sventurati che scappano dalla guerra e dalla fame, non ci saranno muri – d’acqua o di cemento armato – che impediranno l’esodo.

Mostrare i muscoli serve all’indice di gradimento, ma non risolve il problema. Lo sa bene anche Salvini che le cose stanno così. La sua sfida- interna al governo ed esterna – dunque potrebbe essere un rischio calcolato, frutto di una pianificazione – è la seconda ipotesi dopo la “maschera” di guerriero indossata in campagna elettorale – e non esclude l’eventualità di una crisi di governo, ove lo scontro sull’immigrazione dovesse creare tensioni insostenibili. Il ritorno alle urne permetterebbe alla Lega – da padana a nazionalista – di andare al voto incassando i dividendi dei consensi previsti dai sondaggi. Ma è una road map piena di imprevisti, che potrebbe riservare anche dispiaceri. Ci sono, a questo proposito, personaggi influenti nella Lega, come Giorgetti, che non mollano il timone, ed aggiustano la rotta per evitare collisioni indesiderata ai più in Via Bellerio.

