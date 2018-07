Cemento sovrasta la Sicilia. Il 61% di costa urbanizzata e vandalizzata

🔊 Ascolta l'articolo

Tra le regioni italiane più ‘consumate’ dal cemento c’è la Sicilia. Negli scorsi decenni, secondo uno studio di Legambiente, su un totale di 1.088 chilometri di costa, 662 (il 61 per cento) sono stati urbanizzati e, dunque, trasformati da interventi antropici, principalmente per usi urbani, residenziali e turistici. Una parte consistente di questi interventi è abusiva, solo in alcuni casi oggetto di condono edilizio. Ben 268 chilometri di costa (il 25 per cento) sono ormai irreparabilmente artificializzati dalla realizzazione di porti, tessuti urbani, e altre infrastrutture, per lo più strade che hanno tagliato lunghi tratti di paesaggio naturale e agricolo. Nel lasso di 24 anni, ovvero dal 1988 al 2012, in Sicilia si sono persi altri 65 chilometri di costa, cioè il 6 per cento è stato cancellato dal cemento in un periodo in cui erano in vigore dei vincoli paesaggistici.

Di questo si è parlato stamattina nel corso dell’incontro ‘L’aggressione alle coste siciliane’, alla Lega navale di Messina, dove sono intervenuti, Giorgio Zampetti, direttore generale Legambiente nazionale; Gianfranco Zanna, presidente Legambiente Sicilia; Salvatore Granata, Legambiente Nebrodi; e Giovanni Randazzo, docente di Dinamica dei litorali dell’Università di Messina.

L’incontro è stato organizzato in occasione del passaggio della Goletta Verde, la storica imbarcazione ambientalista che oggi pomeriggio attraccherà al porto di Giardini Naxos (Messina) e resterà in Sicilia sino a mercoledì 18 luglio. “Servono scelte chiare di discontinuità con gli ultimi decenni di urbanizzazione, a partire dalla salvaguardia di tutte le aree ancora rimaste integre – dice Zampetti -. Le coste italiane non si possono più permettere di vedere ogni anno sparire chilometri e chilometri di paesaggi, semplicemente perché le norme di tutela non funzionano, affidandosi, nelle 12 Regioni costiere in cui non sono in vigore i Piani paesaggistici previsti dal Codice dei beni culturali, alla discrezionalità di funzionari regionali e Soprintendenze”. (Loc/AdnKronos)

