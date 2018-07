Tunisino ai domiciliari evade per non stare con la moglie. “Meglio il carcere”

🔊 Ascolta l'articolo

Tunisino agli arresti domiciliari evade per non stare a casa con la moglie e preferisce tornare in carcere piuttosto che litigare di continuo con la donna. Era stato scarcerato dalla casa circondariale delle Sughere di Livorno mercoledì sera per proseguire la sua detenzione presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Per un cittadino tunisino di 30 anni, però, non è stato considerato un beneficio, anzi. Poche ore dopo aver lasciato il carcere, alle 22.30, l’uomo è stato fermato dai carabinieri del nucleo radiomobile all’esterno del cinema ‘The Space.’ Ai militari il tunisino ha riferito che non voleva andare ai domiciliari perché a casa ad aspettarlo c’era la moglie con la quale non era più in buoni rapporti.

I carabinieri hanno convinto il 30enne ad andare a casa e poi lo hanno denunciato per evasione. Ieri pomeriggio un analogo episodio. Sempre una gazzella ha sottoposto a controllo il tunisino in via del Pantalone. L’uomo ha rilasciato ai militari le stesse dichiarazioni del giorno prima: era uscito di casa perché non poteva stare insieme alla moglie, con lei era un litigio continuo. Colto in flagranza, questa volta, però, il tunisino è stato arrestato ed è tornato nel carcere delle Sughere.

