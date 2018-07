Diplomati magistrale, ok del Consiglio d’Europa a reclamo Anief

🔊 Ascolta l'articolo

Ammissibile: cosi’ e’ stato giudicato dal Consiglio d’Europa il reclamo collettivo presentato da Anief lo scorso mese di marzo, in difesa di oltre 50 mila maestre e maestri con diploma magistrale, contro lo Stato italiano per la violazione di una lunga serie di articoli e della Carta Sociale europea, la cui inosservanza sta mettendo a repentaglio la loro carriera professionale. Con una risposta ineccepibile, nel ritenere ammissibili i rilievi mossi dai legali del giovane sindacato, il Consiglio d’Europa ha respinto le osservazioni sulla mancata legittimazione ad agire. Il sindacto sottolinea che questo significa che ora il Governo e’ chiamato a rispondere, entro il prossimo 13 settembre, alle richieste formulate. E la risposta arrivera’ proprio nei giorni in cui sara’ convertito in legge il Decreto Dignita’ che concede 120 giorni di tempo all’amministrazione per ottemperare alle sentenze di merito dei tribunali e 60 giorni al Parlamento, per decidere cosa fare per evitare l’espulsione dalle GaE di decine di migliaia di maestre e maestri con diploma abilitante magistrale. “Per quanto riguarda il caso specifico dei diplomati magistrale, su cui il Miur e il suo ministro continuano a traccheggiare, pur di non attuare l’unica soluzione possibile, ovvero quella di inserire tutti i docenti abilitati nelle GaE, l’Anief ha denunciato come in Italia le maestre in possesso di questo diploma, conseguito entro il 2002, non solo verranno estromessi delle graduatorie provinciali e in 6mila casi pure dal ruolo, ma dal 1° settembre 2019 non potranno ne’ insegnare piu’ su posti vacanti e disponibili dopo 36 mesi di servizio a causa del comma 131 della Legge 107/15, la cosiddetta Buona Scuola, ne’ aver piu’ possibilita’ di essere assunti a tempo indeterminato”.

Per questi motivi – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – ci siamo rivolti al Consiglio d’Europa nel reclamo collettivo presentato in difesa dei diritti delle 50 mila maestre a rischio espulsione dal mondo della scuola italiana. Molte di esse, infatti, potrebbero non essere piu’ chiamate nemmeno come supplenti, altre licenziate dopo aver superato l’anno di prova. Questa apertura del Consiglio d’Europa conferma che la nostra tesi e’ corretta e va perseguita. E che espellere gli insegnanti dalle Graduatorie ad esaurimento esporrebbe lo Stato Italiano a un’ulteriore procedura d’infrazione comunitaria per l’evidente assenza di misure di prevenzione e di sanzione dell’abuso dei contratti a termine. Il nostro Governo – continua Pacifico – si e’ invece sempre opposto al confronto, ritenendo illegittimo l’intervento della nostra giovane associazione sindacale perche’ non rappresentativa per il triennio 2016/2018 e non formatrice del nuovo Contratto collettivo nazionale di categoria. Ora, pero’ dovra’ spiegare all’Europa cosa intende fare per evitare il piu’ grande e discriminatorio licenziamento collettivo della storia italiana nel pubblico impiego, a meno che il Parlamento non dia una risposta corretta e giusta ai tanti danneggiati che stanno reclamando giustizia in tutti i modi attraverso l’approvazione di una semplice norma: quella che porta – conclude il sindacalista – alla riapertura delle Graduatorie ad esaurimento a tutto il personale abilitato”.

